Francuski predsjednik Emanuel Macron u srijedu navečer stigao je u Zagreb. Hrvatska od Francuske kupuje 12 rabljenih francuskih višenamjenskih borbenih zrakoplova tipa Dassault Rafale F3R, 10 jednosjeda i dva dvosjeda po cijeni od 999 milijuna eura koji će biti isplaćeni u pet obroka od 2022. do 2026. godine.

No, Rafali su u međuvremenu poskupjeli! Hrvatska će eskadrilu borbenih aviona F3R Rafale platiti 1,1 milijardu eura, a ne 999 milijuna eura koliko je iznosila ponuda Francuske na natječaju za nabavu borbenih aviona, piše Jutarnji list.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u emisiji Otvoreno govorila je o potpisivanju strateškog partnerstva Francuske i Hrvatske i rekla je kako je prvi takav sporazum potpisan 2010. godine u okolnostima kada smo bili kandidati za članstvo u Europsku uniju.

"Taj je sporazum značio veliku podršku, pa i u javnosti promjenu percepcije o odnosima Hrvatske i Francuske. Danas, 11 godina kasnije Hrvatska, država članice EU-a, potpisuje novi sporazum o strateškom partnerstvu koji smo danas usvojili na Vladi pa je on i javno dostupan. Sporazum ima važan dio koji se tiče i naše suradnje u međunarodnim organizacijama", kazala je Obuljen Koržinek.

Obuljen Koržinek: 'To nije trgovina'

Neki govore kako je to trgovački odnos, jer Hrvatska Francuzima daje milijarde eura za Rafale, a Hrvati dobiju ulazak u Schengen i potporu za eurozonu.

"Naravno da to nije trgovina, to bi bilo banaliziranje. Sporazum je puno širi, on otvara mogućnosti i puno angažiranije suradnje u svim drugim područjima. On vrlo jasno pozicionira Hrvatsku i Francusku kao partnerske zemlje koje zajednički žele raditi na stabilnosti i razvijati sigurnosnu suradnju u okviru EU-a i u odnosu na sve izazove koji nas okružuju. Sporazum otvara jedno novo razdoblje i svjedoči o vrlo dobrim odnosima koji su izgrađivani kroz sve ove godine, diplomacijom, angažmanom kroz europske institucije i uspjehom naših gospodarstvenika i francuskim investicijama", rekla je ministrica.

Bivša ministrica obrane Željka Antunović rekla je o nabavi Rafala kako je potpuno nebitno što o tome misli.

"Smatram da bismo se mogli obraniti i bez MIG-ova i bez Rafala ako imamo dovoljno obučenu i motiviranu vojsku. Međutim, ovo je ipak nešto što obilježava hrvatsku politiku kroz dugo razdoblje. Mi smo čudan narod i čudna zemlja, pa vjerojatno onda imamo i malo specifične političare. Da je netko rekao prije 15 godina da nam ne treba ratno zrakoplovstvo i da ćemo to ukinuti mislim da bi se digla revolucija u Hrvatskoj. Danas kad smo kupili 12 borbenih zrakoplova koji su nam nužni jer su postojeći neupotrebljivi čujemo puno glasova protiv toga."

Akrap: 'To što Srbija kupuje i reagira na nas, to je njihov problem'

Na činjenicu kako se Srbija, koja je bila svojedobno agresor na Hrvatsku, naoružava i nabavlja oružje sa svih strana, prima donacije od Rusije, govore i o nabavi sustava S400 te bi onda Rafali bili upitni ili ne bi, stručnjak za sigurnost Gordan Akrap rekao je da smo mi članica NATO-a.

"To je prva i temeljna postavka iz koje mi trebamo polaziti. To što Srbija kupuje i reagira na nas, to je njihov problem. Rafale kupujemo za sebe kao odgovorna članica EU-a i NATO-a. To što Srbija govori da će kupiti S400 to su priče za srbijansku domaću javnost. Turska je kupila sustav S400, sustav je vrlo blizak sustavu koji imaju Rusi. Srbija nema tog novca da plati sustav, a i da ima ne bi dobila niti približnu mogućnost tog sustava, rekao je Akrap te dodao kako su MIG-ovi 29 koje je nabavila Srbija u usporedbi s Rafalima koje mi kupujemo nebo i zemlja u korist Rafala."

Ne kupujemo samo avione

Akrap je rekao kako su Francuzi prodali Rafale Grcima, Egipćanima, Indijcima i mnogima. Smatra da će ovaj posao s prodajom Rafala Hrvatskoj dobro doći predsjedniku Macronu zbog nedavno propale prodaje podmornica Australiji. Također je govorio i o prodaji Rafala Grcima zbog čega se pobunila Turska.

"Stvar je vrlo jednostavna. Jedno od ključnih kriznih područja s kojima se kao Europa susrećemo i s kojima ćemo se susretati je odnos Turske i Grčke. Nije bez razloga zašto se Grčka nije javila ove godine na drugi pozivni natječaj i ponudila svoje rabljene F16 jer se sprema na mogući tzv. "dog fight" s Turcima kad dođe do rasta krize između Turske i Grčke. To je jedan od ključnih problema s kojima se i mi kao EU i kao NATO susrećemo", rekao je Akrap.

Dodao je kako mi s Rafalima ne kupujemo samo avione.

"Kupujemo znanje, tehnologiju, kupujemo razvoj naših mogućnosti. Mi ćemo s tim znanjem i tehnologijom koja će doći moći biti u stanju unaprijediti naše tehničke i tehnološke mogućnosti na brojnim dijelovima. Tu je jako puno toga u pozadini", istaknuo je Akrap.