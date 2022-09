Organizator prosvjeda protiv korona mjera, Marko Francišković, koji se sumnjiči za javno pozivanje na terorizam, ostaje u pritvoru, piše RTL.hr. Odluka je to optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu na današnjem ročištu, a sljedeće je zakazano za 18. listopad.

"Optužnica je potvrđena već dugo, odluka o pritvoru ostaje ista. Produžava se pritvor. Sve u svemu jedan pravosudni perpetum mobile. Već godinu dana dolazimo na ova optužna vijeća i godinu dana ne možemo uvjeriti nikoga da moj branjenik s nekakvom grupom terorista nema veze. Nema nikakvih činjenica, dokaza, ništa, nije prezentiran niti jedan najmanji incident", rekao je Fraciškovićev odvjetnik, Zvonimir Hodak.

Optužnica ipak nije potvrđena?

Međutim, RTL doznaje kako optužnica ipak nije potvrđena. Hodak je rekao i da je danas predao u spis izvode Franciškovićevih govora u Zagrebu i u Zadru, na kojima on apelira da ne bude incidenata.

"Kao da govoriš zidovima. Jedan jedini pravno relevantni dokaz ne postoji u spisu. Postoji njegova izjava u jednom trenutku u kojoj je rekao: 'Nemojmo se ubijati između sebe, naši neprijatelji su u Banskim dvorima.' I to je lajtmotiv priče da je on terorist. Pa to je metafora. Treba kupiti latinski rječnik i vidjeti što je metafora, i ništa više. Uporno ga drže u pritvoru, uporno od njega rade narodnog neprijatelja. Uporno tvrde da je ovaj maloljetnik koji je nađen sa svim tim Molotovljevim koktelima njegov nekakav učenik ili sljedbenik. Možda je, ali možda i nije, treba dokazati. Teret dokaza je na tužiteljstvu, ne na obrani", rekao je.

Skup ispred HDZ-a organizirali su ljevičari

Za skup ispred HDZ-a koji je održan prošle subote rekao je da su ga "organizirali ljevičari".

"Organizirali su ga ljevičari, a on je desničar. Možemo! i ekipa su organizirali prosvjed. To je iskorišteno fino da se uhiti jedan maloljetnik i on je sada krunski svjedok da je povezan s Markom Franciškovićem, a nije nikada čuo za njega. On je sada, ja to zovem doživotnim pritvorom. Optužnica je potvrđena. Naša jedina šansa da se izvuče van je da se formira vijeće raspravno koje će suditi meritorno u ovom proces i da ono prihvati naše argumente i da egzaktne dokaze da je poticao bilo koga na terorizam", objasnio je Hodak.