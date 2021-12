'TO JE MOJ MARKETING' / Francišković kaže da je iznosio samo 'propagandne ideje s vizualnim efektima': 'Pohod na Zagreb? To je bila metafora'

'Kada sam govorio da branitelji obuku svoje vojničke odore, rekao sam to jer smatram da je to vizualno upečatljivo i to je dio mojega marketinga', poručio je Francišković