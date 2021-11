U Infektivnoj klinici 'Dr. Fran Mihaljević' na respiratoru je završio i suprug jedne od rodilja koja se u toj bolnici liječi od Covida-¸19, a primljena je i još jedna trudnica, neslužbeno doznaju 24sata.

Supruga čovjeka koji je trenutno na respiratoru bila je i na ECMO aparatu, odnosno umjetnim plućima. Srećom, skinuta je s aparata, što znači da joj je nešto bolje.

Podsjetimo, u utorak su javnost šokirale vijesti o rodilji preminuloj u istoj bolnici. Njezino dva tjedna staro dijete i dalje se liječi u KBC-u Zagreb. 24sata doznaju kako je dijete rođeno carskim rezom te da dobro napreduje.

Prije poroda majka je bila u lošem stanju, a liječnici su odlučili da je potreban hitan porod. Rodilja je nažalost preminula uslijed multiorganskog zatajenja.

Dvoje 23-godišnjaka i dalje u teškom stanju

U klinici 'Fran Mihaljević' i dalje je u teškom stanju i dvoje 23-godišnjaka koji su prethodno bili zdravi. Nisu imali nikakvih komorbiditeta, ali nisu bili niti cijepljeni.

U KBC-u Split na intenzivnoj skrbi se nalaze dvije rodilje, dok je u KBC-u Rijeka u utorak jedna rodilja skinuta s respiratora i preseljena na odjel.

Ovaj val koronavirusa dosta pogađa mlade. U KB Dubrava je pet pacijenata mlađih od 50 na respiratoru. Najmlađi od njih ima 24 godine, a nitko od njih nije bio cijepljen, pišu 24sata.

Trudnice bi se trebale cijepiti

Imunolog Zlatko Trobonjača otkrio je što Covid-19 može uzrokovati tijekom trudnoće te trebaju li se trudnice cijepiti.

" Ako majka nije dobro, neće ni dijete biti, i to je najlošije. Sam virus neće izazvati malformaciju djeteta, to je potvrđeno. Posteljica se može inficirati, ali je prijenos virusa kroz placentu na dijete vrlo rijedak. Ako se dogodi, može biti fatalno, no nasreću, vrlo je rijetko. Zaražene trudnice rađaju u prosjeku sedam dana ranije, mnogo je mogućih posljedica Covida u tom stanju", rekao je Trobonjača za 24sata.

Kaže kako cjepivo ne uzrokuje štetne posljedice ni za majku ni za dijete. Naprotiv, oboje će biti zaštićeni jer će dijete kroz posteljicu dobiti majčina antitijela.

Cjepivo ne utječe na trudnice niti bebe

"Od ginekologa i embriologa može se ponekad čuti da cjepivo treba izbjegavati u prva tri mjeseca trudnoće, no to je paušalna preporuka, koja se tiče apsolutno svih lijekova i cjepiva, pa čak i krema. U tom periodu dječje tkivo i organi najbrže se razvijaju, pa je preporuka ginekologa tad ništa ne uzimati. Međutim, u istraživanje efekata cjepiva dosad je ušlo već oko 100.000 trudnica i rodilja koje su se slučajno cijepile na početku trudnoće, za koju još nisu niti znale", rekao je Trobonjača te potvrdio da cjepivo nije utjecalo ni na njih ni na dijete.

Trudnicama je preporučio cijepljenje mRNA Pfizerom ili Modernom.