Teško je u praznom Zagrebu, ali i u zemlji s 83 posto katolika, pronaći nekoga tko točno zna što se slavi 8. lipnja. No, fra Vladimir Vidović je za RTL Direkt objasnio što je zapravo Tijelovo. Ističe da je 80 posto katolika samo mrtva brojka na papiru.

"S one crkvene strane radi se ne o prazniku, nego o svetkovini velikoj. I to ni manje ni više nego presvetoga tijela i krvi Kristove, i to je Tijelovo. Ne znati osnovne istine je sramotno, nezgodno i nezahvalno. Ono u čemu smo odgojeni i učimo u našem narodu, o tome ne znamo ni najosnovnije", kaže fra Vladimir Vidović, ravnatelj Doma sv. Antuna u Zagrebu.

Koliko Hrvati znaju o katoličkoj vjeri?

Nekoliko osnovnih stvari o katoličkoj vjeri pronađeno je čak i na ovogodišnjoj maturi iz vjeronauka. Na maturi se obično provjerava razumijevanje Boga, poznavanje kršćanske ljubavi i morala te znanje o samoj Crkvi.

Direkt je proveo malo istraživanje i u svojoj maloj maturi ispitalo građane Zagreba koliko zapravo znaju o katoličkoj vjeri.

Koliko knjiga sadrži stari zavjet?

"Koliko knjiga sadrži stari zavjet. Hm sad ću bubnut, šest?", kaže Patricija iz Zagreba.

"Dvije", dodaje Ivan iz Zagreba.

"Pa čuj, pa valjda jednu", kaže Josip iz Zagreba.

A točan odgovor je: 46.

Gdje je živio Isus?

Nisu građani baš ni znali gdje je živio Isus.

"U Betlehemu je rođen, ajmo reći kad ne znaš c", ali i tu je bio u krivu Ivan.

"Mislim da je Nazaret", poručuje Ljubica.

Točan odgovor: Nazaret.

Koji sakrament oprašta istočni grijeh?

Na pitanje kako se naziva sakrament kojim se oprašta istočni grijeh, Josip smatra da je Potvrda točno, ali i tu je u krivu. Krštenje je sakrament kojim se oprašta istočni grijeh.

"Od ovih spomenutih pitanja, zaista me čudi toliki stupanj vjerskoga neznanja. Možda koliko ima knjiga Stari zavjet nije osnovni paket informacija, ali sve ostalo što ste stavili je nekako najosnovnije, i to me stvarno čudi", rekao je za kraj fra Vidović.