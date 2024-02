Nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković dao je u ponedjeljak izjavu za medije te je komentirao prosvjed oporbe u subotu. Za organizatore prosvjeda je rekao da se kamufliraju i da se radi o radikalnoj ljevici te da tu nije bilo stranaka centra.

Foto: Neva Zganec/Pixsell Foto: Neva Zganec/Pixsell

"Nema dileme da su to proruski orijentirane stranke. Politički smo analizirali situaciju s prosvjedom u subotu. Kolege koji su to pratili govorili su o političkim porukama. Radi se o prosvjedu radikalne ljevice. To su poruke koje se mogu čuti u totalitarnim režimima. Predsjednika Tuđmana su nazivali mafijaškim bosom, to je razotkrivajuće. To su ljudi koji bi zabranjivali rad političkim strankama. Te poruke, uz samo jednu hrvatsku zastavu, uokvirio je te političke stranke, koje se idu izvrtati kako bi se oprali sramote. Naše poruke upućene su organizatorima, ne građanima", rekao je.

Za predsjednika Zorana Milanovića je rekao da je potpuno nebitan te da je iskočio iz svojih ovlasti, ali i da je uveo vulgarnosti u komunikaciju. "On je uveo vulgarnosti. Sad svaka šuša misli da može pljuvati po nekome bez reakcije", rekao je Plenković.

Bez obzira na sve što je rekao, nije odgovorio zašto odgađa reći kad će izbori. “Kad procijenimo da je trenutak oportun, bit ćete obaviješteni.”

Čvrsto stoji uz izbor Turudića

Plenković je rekao da čvrsto stoji uz izbor Turudića te da su sva saznanja koja su nakon njegovog izbora dospjela u javnost postojala i prije, ali nitko nije reagirao niti upozorio Vladu. "Bio je najbolji kandidat", objašnjavao je Plenković svoj izbor.

Plenković je zatim prozvao Milanovića i DORH da nisu na vrijeme obavijestili o spornim činjenicama o Turudiću, okrivio ih je za nečinjenje i ustvrdio da nisu radili u interesu Hrvatske.

Novinari su ga pitali je li i on odgovoran za nečinjenje jer je, nakon što je sve saznao, kada god to bilo, išao do kraja s izborom Turudića. Na to pitanje, Plenković nije imao odgovor već je napustio sjednicu. "Prošlo je puno vremena", rekao je Plenković i prekinuo sjednicu.

Fotografkinja Pixsella Neva Žganec uhvatila je fotoaparatom premijerove najnovije poze i grimase. S obzirom da se nismo mogli odlučiti koja nam je fotka najbolja, ostavljamo vama da sami prosudite.

