Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je da će se novim Zakonom o osobnoj asistenciji broj korisnika sa 4000 povećati na njih 14.000, a izdvojena sredstva s oko 20 milijuna na 156 milijuna eura, istaknuvši da je cijela politika njegove Vlade suprotna od onoga što oporba govori. Plenković je nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a u ponedjeljak, u izjavi novinarima rekao da će u četvrtak u Hrvatskom saboru ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić predstaviti prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji. Pojasnio je da se sada za oko četiri tisuće korisnika trenutno izdvaja oko 20 milijuna eura, a novim zakonom će se opseg korisnika proširiti na njih 14.000. za što će se izdvojiti 156 milijuna eura. Osvrćući se na temu izvanredno skupih lijekova, Plenković je podsjetio da se kada su stupili na mandat, za tu svrhu izdvajalo sto milijuna eura, a danas se za njih izdvaja 400 milijuna eura... "Ako imate takav trend jedne Vlade, ako imate trend donošenja Zakona o osobnoj asistenciji kojega sada nema, te ako imate trend da se donosi Zakon o inkluzivnom dodatku kojeg isto sada nema - onda je to plus. Ako imate reguliranje većih prava kod Zakona o socijalnoj skrbi nego što je bilo do sada, onda je i to isto plus", poručio je premijer. Predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković je istaknuo i da je njihova cijela politika sve ono suprotno od onoga što oporba govori. "Oni daju nekakav prigovor da mi nemamo empatiju, pa obrnuto. Pogledajte sve zakone, njihov sadržaj, broj ljudi, opseg prava, izdvojena sredstva i pogledajte njihova glasanja o svim tim zakonima. E, tu je catch (keč) i to je ono što je bitno", naglasio je, dodavši kako je Vladina politika cjelovita i konzistentna na dobrobit svih koji su u potrebi. Plenković je najavio da će sutra u Sloveniji imati bilateralni sastati sa premijerom Robertom Golobom na kojem će staviti sve teme o odnosima između dvaju zemalja. "To smatramo da je jako dobro obzirom na prijateljske odnose i međusobnu povezanost dvije zemlje", kazao je. Plenković je izrazio i zadovoljstvo rezultatima posljednjih anketa o rejtingu jer je po njima, HDZ u sedmoj godini mandata na 30,4 posto, što je ocijenio ohrabrujućim signalima visokog stupnja povjerenja velikog broja građana.