FOTOGRAFIJE KOJE SU ZGROZILE HRVATSKU: Češki milijunaš koji je ispustio fekalije s jahte u more kraj Visa mogao bi biti dobro opaljen po džepu

Neki brodovi u određenim uvjetima mogu ispuštati fekalije u more dok se u svim ostalim slučajevima moraju prepustiti kopnu

Spremnik s fekalijama ispušten je u more u komiškoj luci. Naime, na opće čuđenje, šok i gađenje stanovnika Komiže na Visu, izmet je bacio skiper s jahte češkog milijunaša. Ako ste se pitali je li to odvratno djelo kažnjivo, odgovor je tu: da, kažnjivo je!

Željko Kuštera, kapetan splitske Lučke kapetanije, rekao je Jutarnjem listu da cijeli slučaj treba tek istražiti. Ovaj ekocid i bacanje fekalija u more zabilježen je na fotografijama koje je objavio jedan zgroženi očevidac na Facebooku.

Odvratno i kažnjivo

“Izjavu je dao očevidac, ali i posada broda. Osim toga, pregledan je i brod, tako da se sve činjenice tek moraju utvrditi”, rekao je kapetan Jutarnjem i dodao da su pravila jasna kada je riječ o tome kako se brodovi trebaju rješavati fekalija. Zakon i Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova (MARPOL) ima za cilj eliminiranje namjernog ili slučajnog onečišćenja morskog okoliša s brodova i svih štetnih tvari za ljude i ostala živa bića.

Neki brodovi čak moraju imati i smještajne kapacitete za fekalije, a to se odnosi na brodove veće od 400 BT ili više od 15 putnika i postojeće istih navedenih karakteristika 10 godina nakon stupanja na snagu novog pravilnika. Neki brodovi u određenim uvjetima mogu ispuštati fekalije u more dok se u svim ostalim slučajevima moraju prepustiti kopnu. Kada je riječ o prihvatu fekalija s brodovima, luke moraju imati odgovarajuća postrojenja te uređaje koji zbrinjavaju sve brodove koji ih se tiču i to bez posljedica za njihov zastoj.

Kazne od pet do 50 tisuća kuna

U slučaju da su svi uređaji neodgovarajući, moraju biti obaivještene sve zainteresirane strane. “Problem zna predstavljati i činjenica da nemamo riješen prihvat ovakvog sadržaja, ali to nikako ne znači da je ovaj način dopustiv i da se ne treba sankcionirati”, kaže kapetan Željko Kuštera. Kada je riječ o kaznama, one mogu biti prilično visoke – od pet do 50.000 kuna.

Kapetan kaže da će kraj ovog slučaja biti poznat naknadno jer je tek danas lučki kapetan bio na terenu.

