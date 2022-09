FOTOGRAFIJE IZ ZRAKA / Pogledajte fascinante prizore Bundeka, malo jezero je gotovo presušilo

Sušno razdoblje značajno je utjecalo na vodostaj rijeka i jezera, pa je malo jezero na Bundeku u Zagrebu gotovo presušilo. Oliver Rajković, hidrolog iz DHMZ-a, gostovao je u Novom danu N1 televizije. "Definitivno je suša i to je prilična suša. Pamtimo 2003. i 2012. kao prilično sušne godine, a ove godine smo prekoračili ekstreme po nedostatku oborine i po trajanju sušnih razdoblja. Bile su redukcije vode na moru, biljke su u lošoj situaciji jer je suho, klimatološki je 2022. premašila i 2003. i 2012. godinu. Mjesecima nema dobre kiše, od oborine manje od pet milimetara nema koristi, one će ispariti, nestati, od njih biljke nemaju koristi", rekao je. Komentirao je i presušivanje Malog jezera na Bundeku. "Bundek je povezan kroz šljunčano tlo uz rijeku Savu. Ona je na niskim razinama, dakle, Bundek se prihranjuje iz Save, reflektira promjenu vodostaja, ali činjenica je i da se korita rijeka mijenjaju, s vremenom Sava produbljuje svoje korito, pa je i za očekivati da će onda stoga vodostaj na Bundeku u budućnosti biti manji, ali to ne znači da nema vode", rekao je Rajković.