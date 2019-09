[FOTO] ZAŠTO SU ZG TRAMVAJI TAKO PRLJAVI? ZET tvrdi da ih čisti 45 ljudi i vanjska firma, ali mrlje govore nešto drugo

Provozali smo se u ZET-ovim tramvajima, ocijenili čistoću, a potom pitali u ZET-u i bečkom tramvajskom prijevozniku, Wiener Linien, kako čiste vozila

Od jutra do predvečer, iz tramvaja u tramvaj, u centru Zagreba, pa prema periferiji. Nekoliko dana istraživanja, proučavanja čistoće tramvaja ZET-a, bilo je dovoljno da se može sa sigurnošću reći da su čisti, očišćeni tramvaji u Zagrebu prava – čežnja.

Sjedalice pune mrlja. Ne od jučer. Zapravo, tko zna od kada. Ispod sjedalica prašina, nečistoća, bočno uz njih isto stanje. Nerijetko uz prozore papiri, smeće, koješta. Za vrućih dana, a bilo je još ranojesenskih vrućina tijekom našeg istraživanja, uz zatvorene prozore redovno su nosnice parali i vrlo neugodni mirisi.

Bilježim, fotografiram, od prvog prednjeg sjedala, do posljednjeg niza – iste slike. I to u tramvajima koje ZET, gradski prijevoznik još uvijek predstavlja kao nove. Net.hr poslao je upit ZET-u, s pitanjem koliko često i kojim intenzitetom čiste tramvaje, i odgovor nas je doista zapanjio. Tvrde da ih čiste svakodnevno.

„Održavanje čistoće u vozilima zahtjeva iznimne napore jer vozila su dnevno i do 20 sati u prometu, a ZET dnevno preveze do milijun putnika. Kako bi putovanje našim cijenjenim korisnicima bilo čim ugodnije, vozila se čiste svaki dan po povratku iz prometa, kako nakon cjelodnevnog prometovanja, tako se čiste i vozila na povratnim voznim redovima, odnosno vozila koja se nakratko vraćaju u spremište i uskoro se opet vraćaju u promet. Također, ukoliko dođe do znatnijeg onečišćenja vozila koje primijete putnici ili prometno osoblje, ono se izvanredno povlači u spremište na pranje i dezinfekciju.“, navedeno je u odgovoru ZET-a.

Ustvrdili su da tri do četiri puta mjesečno peru vozila izvana, „ovisno o uvjetima eksploatacije, kao i vremenskim uvjetima i drugim faktorima koji utječu na čistoću“. A svakodnevno održavanje „podrazumijeva uklanjanje smeća koje putnici ostavljaju u vozilu, pranje rukohvata i stakala, kao i podova“, a naglašeno je da povremeno, „prema planu“, obavljaju i detaljnija dezinfekcijska pranja cjelokupnog putničkog prostora.

ZET tvrdi da ih čisti 45 osoba u četiri smjene

Iz ZET-a su nam odgovorili da su za održavanje čistoće putničkog prostora u 276 tramvaja, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, na poslovima „generalnog čišćenja“ angažirali i vanjsku tvrtku jer taj posao zahtjeva „iznimne napore, kako u organizacionom, tako i tehničkom smislu“. U samoj tvrtki, ZET-u, na poslovima čišćenja radi ukupno 45 osoba, u četiri smjene, kako bi se tijekom 24 sata očistili sva vozila koja se vraćaju iz prometa u spremište.

Iako smo pitali, nisu nam odgovorili je li broj zaposlenika ili vanjskih suradnika koji se bave čišćenjem tramvaja zadnjih nekoliko godina povećan ili smanjen. Ali činjenica jest da su tramvaji sve prljaviji i sve neugodniji za vožnju. Je li moguće da je problem u putnicima koji su sve nemarniji ili slabijih higijenskih navika ili su ipak smanjeni standardi čišćenja?

Gdje je problem? Kako je moguće da su tramvaji u nekim drugim gradovima u EU mnogo manje prljavi od zagrebačkih? Primjerice – bečki. Pitali smo i Wiener Linien, službu pod čiju nadležnost spada javni prijevoz grada Beča, kako oni uspijevaju održavati tramvaje toliko pristojno čistima.

Kako se čiste tramvaji u Beču?

„Naši se tramvaji čiste svakodnevno. Tijekom dana čistimo smeće poput novina, ambalaže i sl. Dnevno, to rezultira s oko 20 vreća otpada. Svake noći tramvaji se metu i usisavaju.

Jednom tjedno podovi se peru preko noći, a svakih 6-8 tjedana tramvaji se čiste od stropa do poda (uključujući sjedala), a peru se i izvana. Svi naši tramvaji imaju drvena ili plastična sjedala koja se lako mogu čistiti. Još uvijek postoje problemi s vandalizmom (uglavnom su to grafiti izrađeni markerom) pa trebamo koristiti više korozivnih deterdženata za čišćenje koji mogu utjecati na materijale.“, navedeno je u dopisu koji je Net.hr primio iz Wiener Linien.

Objasnili su nam da im je čišćenje vrlo bitno, ali ne samo zbog toga što redovito održavanje tramvajima produljuje vijek trajanja, zbog čega je čišćenje poda zimi još i važnije, već im je također važno da „osiguraju i ugodnu atmosferu za korisnike“.

Odgovorili su nam da su oni tijekom proteklih nekoliko godina pojačali intenzitet čišćenja, i uveli čišćenje i tijekom dana. „To također podiže svijest o temi čišćenja i motivira korisnike da i sami čiste poslije sebe. Osim toga, implementirali smo politiku koja odvraća korisnike od konzumacije hrane na našim linijama javnog prijevoza (dok su pitka voda i suhe grickalice za djecu, naravno, dozvoljeni), a sve to je pomoglo da interijeri naših tramvaja općenito budu čisti.“, pojasnili su iz Wiener Linien.

Sve prljaviji javni prijevoz

Naravno, bez uvida u sam proces čišćenja, moglo bi se reći da i zagrebački i bečki tramvaji prolaze jednake metode čišćenja. Osim što hrvatski, zahvaljujući tzv. novim, Končarovim tramvajima imaju tekstilne sjedalice, kao stvorene za pamćenje mrlja svih vrsta, a bečani ističu praktičnost drvenih i plastičnih sjedalica, sve ostalo doima se slično.

Kako je onda moguće da su zagrebački tramvaji toliko vidljivije prljaviji? Možda se opisane procedure čišćenja ipak ne provode toliko revno kao što nam je opisano u odgovoru ZET-a?

Uz sve krcatije kontejnere smeća, neriješeni Jakuševac, Grad Zagreb svojim građanima nudi i sve prljaviji i smrdljiviji javni prijevoz.

Možda bi gradonačelnik Bandić mogao nakratko napustiti svoj luksuzni službeni auto i provozati se u tramvaju? S obzirom da voli komparirati Zagreb s Bečom, može to učiniti i u Beču. Odmah će mu biti sve jasno o čemu govorimo.

