[FOTO] ZAGREPČANE NI JAKA KIŠA NIJE OMELA, ISPRED KATEDRALE SU PRATILI POLNOĆKU: Pogledajte kako je bilo na misama diljem Hrvatske

U crkvama diljem Hrvatske na Badnjak se odvijaju mise polnoćke. Premda je ovo prvi Božić pod strogim epidemiološkim mjerama zbog pandemije koronavirusa, Nacionalni stožer dao je dopuštenje crkvama da služe mise tijekom božićnih blagdana s više od 25 osoba unutar crkve.

Vjernici su se tradicionalno skupili u crkvama širom zemlje pa su slušali propovijed uz poštivanje epidemioloških mjera. Zato su neki od njih morali stajati ispred crkve i tako sudjelovati u misnom slavlju.

Ispred Katedrale u Zagrebu vjernici stajali na kiši

Polnoćku je u zagrebačkoj Katedrali tradicionalno predvodio zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić, a zbog poštivanja epidemioloških mjera, velik broj vjernika stajao je ispred Katedrale. U Zagrebu pada kiša pa su tako misu slušali pod kišobranima.

“Ove noći sve stvoreno podrhtava od radosti, jer Bog dolazi. Bog je blizu, u svim ljudskim nevoljama. Ova blažena noć postaje veliki manifest utjelovljenja sina Božjega. To je manifest ljubavi, dobrote, darivanja i strpljivosti. Večeras smo i mi poput pastira pohitali da bi pronašli Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Došli smo pokloniti se djetetu koje nam je nebo darovalo da bi se među nama ponovno dogodio Božić. Isus želi da ga prihvatimo kako bi nas obogatio svojim dolaskom”, kazao je Bozanić na polnoćki u zagrebačkoj Katedrali.

Sveta misa održana je u 21 sat u zagrebačkoj Katedrali, prvi put nakon jakog potresa koji je u ožujku pogodio Zagreb, uz primjenu odredaba preporuke za sprječavanje širenja epidemije koronavirusa.

“U ovim skromnim okolnostima, u našoj katedrali prepunoj rana i posljedica potresa od 22. ožujka koji je duboko obilježio život Zagreba i okolice, a posebno život vjernika naše Nadbiskupije jer je potresom stradalo mnogo domova i drugih zgrada – mi se sada ovdje klanjamo novorođenom djetetu Isusu Kristu”, rekao je Bozanić.

Naglasio je i da se od povijesnog rođenja Isusa Krista – Sina Božjega i sina Marijinog, Bog posebno povezao s nama jer se pojavila milost Božja, spasiteljica svih ljudi, da nas otkupi od svakoga bezakonja.

“Otada Bog naš jest Emanuel, što će reći Bog s nama. Bog nije više daleki Bog, do čijeg se postojanja, razmatrajući stvoreni svijet i posredstvom savjesti, može doći naporom ljudskoga uma. Bog je ušao u svijet i postao jedan od nas. On nam je blizu, jer je u Isusu prihvatio našu ljudsku narav, on je s nama zauvijek”, poručio je Bozanić.

Istaknuo je i da je rođenje Isusovo sve promijenilo i tijek ljudske povijesti započinje novi put jer se Sin Božji – Krist Isus, u svetoj Betlehemskoj noći, zauvijek ugradio u povijest svijeta.

Bozanić je pozvao vjernike da dopuste da ih “dirne Božić” i da ih u sivilu naše suvremenosti obasja Božićna svjetlost. “Želimo da se ova radost i ovo slavlje u duhu skromnosti, poniznosti i zahvale iz naše prvostolnice razlije na sve koji su s nama povezani putem radija i televizije”, poručio je.

Bozanić je posebno molio za ozdravljenje bolesnih, za zdravstveno osoblje koje se s velikom požrtvovnošću brine za njih te da nas Bog oslobodi pošasti koja hara svijetom.

“Bog nam je u Isusu, rođenom u Betlehemu, došao milosrdno, nježno i nenametljivo, a nastavit će se u nama u onoj mjeri u kojoj mu dopustimo”, kazao je.

Polnoćka se također održavala u Kapelici Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata gdje je dio vjernika također misu slušao vani na kiši.

Polnoćke u Slavoniji, Dalmaciji i na jugu zemlje

U Dubrovniku je održana misa polnoćka u katedrali Gospe Velike te je na ovaj Badnjak počela ranije zbog strogih epidemioloških mjera. Uz ograničen broj vjernika, blagdan rođenja Isusa Krista proslavio se mirno, a brojni vjernici su bili i ispred katedrale, javlja Dubrovački dnevnik. Misu je predvodio monsinjor Mate Uzinić.

U Zadru je u katedrali sv. Stošije predvodio zadarski nadbiskup Želimir Puljić. Polnoćku u splitskoj prvostolnici sv. Dujma predvodio nadbiskup Marin Barišić, a u osječkoj kontatedrali Sv. Petra i Pavla polnoćku je predvodio nadbiskup Đuro Hranić. Đakovčani su u svojoj katedrali također mogli biti na polnoćki.