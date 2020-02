VELEBNI RESORT U RIJECI: Umjesto mora – kaljuža, građevinske inspekcije nema, a gradonačelnik investitora zove ‘svecem’

Istražili smo imaju li graditelji hotelskog kompleksa u Rijeci, koji krcaju tone kamena u more, sve potrebne dozvole i jesu li lokalne vlasti zadovoljne time kako se gradi

Češki investitori koji grade golemi hotelski kompleks Costabella u Rijeci – vrijedan 80 milijuna eura – posljednju konferenciju za medije održali su u prosincu prošle godine, u društvu gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela i predstavnika turističke zajednice. Obišli su zajedno gradilište i potom objavili da sve ide prema planu, da gradnja napreduje kako treba, da se prvi gosti u tom luksuznom kompleksu s pet zvjezdica očekuju već u ljeto 2020. Generalni direktor JTH Holdinga, tvrtke investitora, Jaroslav Trešnjak, koji se, kako piše Glas Istre, 30 godina bavi dugoročnim ulaganjima u nekretnine i zemljišta, prisjetio se tom prilikom da je “kao student dolazio na odmor na mjesto na kojem sada gradi luksuzni hotelski kompleks”. Posebno je naglasio da projekt “ne bi mogao biti dovršen bez potpore i suradnje Grada Rijeke i riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela.”

I mnogo drugih izvještaja u lokalnim medijima svjedoči o druženju i zajedničkim obilascima gradilišta. U travnju 2019., kada im se pridružio i ministar turizma Gari Cappelli, gradonačelnik Obersnel prisjećao se trenutaka kada mu je Jaroslav Trešnjak predstavio svoju viziju te je ustvrdio da je “projekt ispao veći i ljepši nego što nam je na početku predstavljen”. “Upoznao sam različite investitore, ali nikada nekoga kao što je Trešnjak koji vodi brigu o svakom detalju”, kazao je Obersnel, našalivši se kako mu je žao da već postoji sveti Jaroslav jer bi Grad Rijeka predložio generalnog direktora tvrtke JTH za sveca”, objavio je Novi list.

No, kako izgleda gradilište tog luksuznog projekta nekoliko mjeseci prije najavljenog otvorenja? Net.hr je krenuo u istragu nakon upozorenja građana Rijeke da se oko gradilišta vrlo često stotinama metara u širinu more pretvara u – smeđu kaljužu. Da obalu doslovno razvaljuje teška mehanizacija.

Prirodna obala nestaje pod kubicima kamena

Doista, početkom veljače i sami smo se uvjerili u intenzitet radova i potpunu preobrazbu obale u kompleksu Costabella. Ne samo da se radi na samoj obali koja je, dakako, pomorsko dobro, nego se radi i u dubini mora. Goleme količine kamena, prema procjeni osobe koja ima iskustvo sa sličnih gradilišta, oko 10 tisuća kubika kamena – nagurano je u more. Kako je to moguće? Je li Grad Rijeka doista dao dozvole za sve te zahvate? Imaju li češki investitori, koji očigledno izuzetno srdačno surađuju s lokalnim političarima, sve dozvole i je li ovo gradilište obišla ikakva inspekcija?

S obzirom na to da se očigledno radi u zoni pomorskog dobra prvo smo pitali nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je li ovo gradilište ikada obišla njihova inspekcija i kakvi su nalazi. Potvrđeno nam je da su inspektori Lučke kapetanije Rijeka, kao nadležna instanca, zbog pristiglih prijava nekoliko puta izlazili na teren gradilišta, no, prilikom inspekcije utvrđeno je da se radovi na izgradnji plaže ispred hotela “izvode sukladno građevinskoj dozvoli, koja je postala pravomoćna 16. svibnja 2016. godine te sukladno ugovoru o koncesiji od 5. studenoga 2015. godine.”

Drugim riječima, sve je to dopustio Grad Rijeka. To nam potvrđuju i iz Grada, nakon upućenog upita gradskom Odjelu za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Češkim investitorima su izdane sve dozvole, i za gradnju turističkog kompleksa i građevinska dozvola za uređenje plaže “uz sve potrebne uvjete i suglasnosti sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji”. Pojašnjeno je da se gradi resort Hilton Costabella koji se prostire na šest katova sa 132 hotelske sobe i 66 apartmana u vilama, odnosno 280 soba sa 560 ležaja, wellness centrom na više od četiri tisuće četvornih metara, natkrivenim i otvorenim bazenom i plažom.

“Investitor je dobio koncesiju za izgradnju plaže i ona se gradi unutar koncesijskog područja sukladno izdanoj građevinskoj dozvoli. Riječ je inače o području koje zbog nepristupačnog i neadekvatnog terena nikada nije korišteno kao plaža. Napominjemo da je investitor, u dogovoru s Gradom Rijekom, osigurao slobodan prolaz duž obalne šetnice kroz koncesijsko područje i zemljište u njegovu vlasništvu, odnosno, šetnica će biti na raspolaganju svim građanima i gostima”, stoji u odgovoru iz Grada Rijeke u kojem se pojašnjava ono što se zbiva tamo gdje je sada kamena obala postala smeđa kaša od kamena, zemlje i mora.

Grad Rijeka treba dodatne hotelske kapacitete

Iz Grada je naglašeno da su zadovoljni suradnjom s investitorom, da se i Grad i investitor “pridržavaju svih obveza iz kupoprodajnog ugovora”. Upozorili su da Rijeka ima jednu od najvećih stopa rasta u ostvarenju turističkog prometa, da “bilježi stalan rast potražnje za smještajnim kapacitetima”, te su uvjereni da će hotelski resort Hilton Costabella sigurno pridonijeti “pozicioniranju Rijeke na svjetskoj turističkoj karti poželjnih destinacija.”

Što se tiče nadzora radova, oni se, kažu u pisanom odgovoru iz Grada, odvijaju “uz građevinski nadzor koji je ugovoren od investitora, za provedbu nadzora nad sudionicima u gradnji nadležan je Državni inspektorat, Služba građevinske inspekcije”. S obzirom na to da nije u njihovoj nadležnosti, oni, naglašavaju, niti ne znaju je li bilo inspekcijskih nadzora i je li možda ipak utvrđeno da nešto nije u redu na gradilištu. Drugim riječima, inspektorat može utvrditi kojekakva kršenja i probleme, a da o tome niti ne obavijesti lokalnu zajednicu, pa oni mogu živjeti u uvjerenju da je neki investitor “svetac”, iako on to možda više i nije… Ili bi ipak investitor trebao obavijestiti lokalne čelnike da se nešto zakompliciralo?

No, sudeći po odgovoru iz Državne inspekcije, istina o tome kako se gradilo do sada na gradilištu Costabelle – ostat će prekrivena velom tajne. Potvrđeno nam je, naime, da su na to golemo gradilište koje “živi” već nekoliko godina (intenzivnije se gradi od proljeća 2017.) dolazile i inspekcije rada i zaštite na radu, ali do sada nije bilo – građevinske inspekcije. U trenutku kada smo uputili pisani upit Inspektoratu saznali smo da je građevinska inspekcija tek sada “započela inspekcijske nadzore” na tom gradilištu, te ćemo o nalazu biti izviješteni naknadno, kada bude završen. Što se tiče ostalih inspekcijskih nadzora, saznali smo da je tijekom 2019. na gradilištu provedeno pet nadzora inspektora zaštite na radu, da je izdano pet rješenja, te da je izrečena samo jedna kazna u iznosu od 11.900 kuna.

Sedmorica radnika iz BiH na ilegalnom radu

Potkraj siječnja su gradilište pohodili i inspektori rada te su na gradilištu zatečena sedmorica državljana BiH, na poslovima fasadera, koji su rekli da su tog dana tek sklopili ugovor o radu, a još nisu imali dozvole za boravak i rad. Uključili su se i policajci, po nalogu inspektora rada radnicima su oduzete “putne isprave”, a oni su s optužnim prijedlozima završili na sudu (Općinski sud u Rijeci, Prekršajni odjel) – jer su kao državljani treće zemlje radili na gradilištu bez dozvole za boravak i rad.

U Inspektoratu naglašavaju da nisu kažnjeni samo radnici, nego je (31. siječnja) nastavljen i inspekcijski nadzor s odgovornom osobom poslodavca, osnivačem i članom uprave nadziranog poslodavca, te je doneseno “usmeno rješenje kojim se poslodavcu zabranjuje obavljanje djelatnosti na privremenom radilištu u trajanju od 30 dana”, sukladno članku 208. Zakona o strancima. Protiv poslodavca će se podnijeti i optužni prijedlog zbog počinjena prekršaja, na temelju istog zakona.

Net.hr-u nije precizno odgovoreno kako se zove tvrtka koja je angažirala radnike iz BiH bez odgovarajućih dozvola, no pretpostavlja se da se radi o nekoj od tvrtki, tzv. podizvođača na samom gradilištu. Ispada da češki investitor radi na komadu riječke obale što želi – jer mu je Grad Rijeka to dopustio, Lučka kapetanija je samo konstatirala da je to što se lomi i “kuha” u pomorskom dobru u skladu s dobivenim dozvolama, a građevinska inspekcija, donedavno pod kapom Ministarstva graditeljstva, a sada pod Državnim inspektoratom, godinama nije niti provirila na gradilište.

Jedini stradalnici tog golemog gradilišta koje tako dramatično mijenja komad obale Jadranskog mora za sada su samo radnici iz Bosne i Hercegovine, oni koji su u potrazi za preživljavanjem očito pristali raditi “na crno” za nesumnjivo male dnevnice. Da nismo krenuli u potragu za istinom o smeđoj kaljuži na obali koja je za investitore i Grad Rijeku i sva nadležna ministarstva očigledno samo beznačajna epizoda na putu prema golemom resortu zguranom na Kvarner, vjerojatno ne bismo niti saznali za grupu radnika stradalnika.