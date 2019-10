[FOTO/VIDEO] POČELO JE: Oluje u Dalmaciji i Istri, poplavljene ceste, DHMZ u specijalnom priopćenju objavio što slijedi

Hrvatsku je zahvatila izrazita promjena vremena uz kišu, grmljavinu i zahlađenje

Kako je i najavljeno, danas je u Hrvatsku stigla promjena vremena. Kiša, grmljavina i zahlađenje. U prijepodnevnim satima došlo je do promjene u Dalmaciji, a nakon toga u u Istri. Portal Istramet je objavio na Facebooku video snimke na kojima se mogu vidjeti obilne kiše u Rovinju i Vodnjanu gdje su nakon pljuska poplavljene i neke prometnice.

Nevrijeme u Puli

Grad Pulu je također zahvatilo jako oborinsko nevrijeme s velikom količinom padalina u poslijepodnevnim satima.

Nakon neobično toplog dana, oko 17.40 sati i u Zagrebu je počela padati jaka kiša ponegdje praćena grmljavinom.

Kolnici su mokri i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zbog pojačanog prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) u zonama radova na čvoru Jankomir te između čvorova Ivanja Reka i Kosnica, na mostu Sava u smjeru Bregane, za vrijeme pojačanog prometa mogući su zastoji, upozorili su iz HAK-a.

U prometnoj prognozi za sutra iz HAK-a su najavili da će kolnici također biti mokri i skliski, a ujutro je u unutrašnjosti moguća mjestimična magla. Zbog bure očekuju se ograničenja prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8), autocesti A6 Rijeka-Zagreb i autocesti A1 u podvelebitskom području.

Fronta sa sjeverozapada kontinenta

Državni hidrometeorološki zavod najavio je u svojem specijalnom priopćenju da će fronta pogoditi veći dio države te da stiže sa sjeverozapada kontinenta. U pitanju je hladna zračna masa, a istovremeno se i u Genovskom zaljevu formirala ciklona. Iz DHMZ-a su upozorili na mogućnost olujnog nevremena s izraženim pljuskovima i grmljavinom. Tijekom srijede i četvrtka lokalno može pasti i više od 80 litara kiše po četvornom metru, osobito na Jadranu i područjima uz njega. Pritom postoji opasnost od lokalnog poplavljivanja i pojave bujičnih poplava, osobito u urbanim sredinama. Povremene će kiše biti u središnjim i istočnim krajevima, no ne očekuju se količine kao na Jadranu, navode u DHMZ-u.

Vjetar će tijekom srijede na Jadranu puhati umjereno i jako jugo koje će u noći okrenuti najprije na sjeverozapadnjak, a zatim i buru. Podno Velebita bit će olujnih udara bure pa su izgledne poteškoće u cestovnom i pomorskom prometu. Manje poteškoće moguće su i u unutrašnjosti gdje će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, upozorili su meteorolozi. S prolaskom hladne fronte, u naše će krajeve stići hladan zrak te će sljedećih dana temperatura zraka biti osjetno niža, osobito u gorskim područjima.

Danas popodne se sa zapada očekuje jače naoblačenje s kišom, često u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, ponajprije kasnije poslijepodne i navečer. Oborina lokalno može biti obilna, osobito na sjevernom Jadranu gdje je moguća i nevera. Umjeren jugozapadni vjetar navečer u okretanju na sjeverni. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u noći na četvrtak na sjevernom dijelu okrenut će na buru te jačati. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 °C, naveli su u prognozi iz DHMZ-a objavljenoj u 15 sati.

Sutra pretežno kišovito i vjetrovito

Za sutra iz DHMZ-a najavljuju pretežno oblačno vrijeme s kišom, vjetrovito te osjetno svježije. Kiša će biti češća i izraženija u Dalmaciji gdje je moguće grmljavinsko nevrijeme. Prijepodne će kiša postupno prestajati u najzapadnijim područjima, a kasnije poslijepodne i navečer oborine još mjestimice može biti na krajnjem jugu i istoku zemlje.

U unutrašnjosti će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će poslijepodne slabjeti. Na sjevernom Jadranu će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, koja će se se tijekom dana proširiti i na Dalmaciju. Na kopnu najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna od 9 do 14 °C. Na Jadranu minimalna između 13 i 19, a maksimalna od 16 do 21 °C.

Meteoalarm je izdano upozorenja za cijelo područje Hrvatske, pri čemu je narančasto upozorenje izdano za najveći dio priobalja.

Sutra je za većinu države izdano žuto upozorenje, osim crvenog upozorenja za područje Kvarnera i narančastog upozorenja za područje Istre, Rijeke, Splita i Dubrovnika.

Samo uvod u češću kišu

Lokalno obilnija kiša u prvom dijelu srijede samo je uvod u još češću kišu koje će u mnogim krajevima biti u nastavku srijede i tijekom četvrtka. Mjestimice će biti još i izraženijih pljuskova s grmljavinom, a vrlo vjerojatno i olujnog nevremena, osobito na Jadranu i područjima uz njega, piše u svojoj prognozi vremena za HRT Zoran Vakula.

Stoga će se, nastavlja Vakula, vrijednostima poput onih izmjerenih u 14 sati na meteorološkim postajama DHMZ-a u Gospiću – 27 litara po četvornome metru, Zadru 38 litara i Rijeci 49 litara – priključiti mnogobrojne druge, gdjegod čak i veće, i to već u mjerenju u 20 sati, te posebice u četvrtak u 8 sati, mjestimice i kasnije.

Vrlo vjerojatna su mjestimična usporavanja, zastoji pa i veće nevolje koje će prouzročiti vjetar – u većem dijelu unutrašnjosti vjerojatno samo kratkotrajno, a na Jadranu i uz njega i tijekom četvrtka. Bura će kasno navečer i osobito u noći zapuhati na sjevernom dijelu, a poslijepodne će doći i do juga Jadrana. Pritom će često biti jaka, s olujnim udarima, podno Velebita vjerojatno i orkanskima.

Moguć i slab mraz

I osjetan pad temperature bit će tema mnogobrojnih razgovora, a da smanjite vjerojatnost prehlada – pripremite već za četvrtak topliju obuću i odjeću, savjetuje Vakula. Trebat će i sljedećih dana – promjenljivih i osjetno hladnijih od prošlih. Uostalom, listopad je. I premda dugoročnije prognoze daju povećanu vjerojatnost srednje temperature zraka – i mjesečne i sezonske – barem malo više od prosjeka, sljedećih tjedan dana nećemo se baš naužiti topline. Dapače. Pri tlu je u unutrašnjosti moguć i slab mraz, upozorava Vakula.