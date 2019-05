[FOTO/VIDEO] KARLOVČANE ČEKA TEŠKIH 24 SATA, REKORDNI VODOSTAJI RIJEKA: Poplavljeno dvadesetak kuća, uključila se vojska!

‘Što se tiče nas u gradu, vodostaje Kupe i Korane do 800 cm mi možemo relativno obraniti, sve ostalo je nešto drugo. Ako ne bude bilo velikih probijanja predviđenih vodostaja, mislim da ćemo uspjeti obraniti sva područja’, kazao je karlovački gradonačelnik Damir Mandić

U Karlovcu su na Korani i Kupi prema podacima Hrvatskih voda na snazi izvanredne mjere, tamo je rijeka Korana poplavila dvorišta desetak obiteljskih kuća, dok se rijeka Mrežnica u Dugoj Resi izlila iz korita i poplavila pet obiteljskih kuća. Karlovački gradonačelnik Damir Mandić za Hinu je rekao da su vodostaji rijeka Korane i Kupe iznad ranije procijenjenih vrijednosti.

“Najgora je situacija na području Mostanja, Logorišta, Male Švarče i Turnja”, kazao je Mandić dodavši da boks barijere postavljene na tom području daju svoje rezultate te da se voda koja se izlila crpi pumpama i vraća u korito.

Pogledaj fotogaleriju

TIJEK DOGAĐAJA

NOVO 18:20 Nakon popodnevne sjednice zajedničkog Stožera Civilne zaštite Karlovačke županije i grada Karlovca, župan Damir Jelić je rekao da je 21 cesta u županiji zatvorena za promet, da je današnja razina Korane na slunjskom području rekordna, kao i Mrežnice u Mrzlom polju, a prošlih su godina bile rekordne razine Kupe i Korane.

Ministar Ćorić rekao je novinarima nakon sjednice da cijeli sustav zaštite dobro funkcionira te da su se prošle godine podignute boks-barijere pokazale učinkovitima pa su mnoge kuće u naselju Logorištu zaštitile od prodora vode iako su se Korana i Mrežnica izlile iz korita.

“Nismo uspjeli obraniti dvadesetak kuća. Korana raste, Mrežnica bilježi najveći vodostaj od 1959. godine, ali očekujemo da će se stanje u sljedeća 24 sata stabilizirati”, rekao je Ćorić i dodao da je na terenu oko Karlovca oko 100 pripadnika Hrvatskih voda i oko 100 vatrogasaca, a u pričuvi je i jedna postrojba Hrvatske vojske.

Na pitanje nije li se takav sustav boks-barijera mogao uspostaviti i prije budući da su sada zaštićene kuće koje su proteklih nekoliko godina pet puta bile poplavljene, Ćorić je odgovorio da je to pitanje za one koji su prije radili taj posao.

“Boks-barijere su spasile stotine kuća od poplave prošle i ove godine, te je taj model prenesen i na područje Kostajnice, ali radi se i na dugoročnom i sustavnom rješenju. Intenzivno se radi na izvlaštenju zemljišta za gradnju nasipa i drugih protupoplavnih objekata koji bi trebali biti gotovi do 2023. godine. Upravo zbog povlaćenja sredstava iz kohezijskih fondova, donijeli smo i lex specialis za ubrzanje otkupa, izvlaštenja, na čemu svi radimo koordinirano i ostvarit ćemo cilj da do kraja ove godine izvlastimo polovicu, odnosno oko sedam tisuća katastarskih čestica”, rekao je Ćorić, ističući da je to uvjet za povlačenje novca iz EU.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je odgovarajući na pitanja da je proračun Hrvatskih voda samo za poplave oko 700 milijuna kuna, od čega oko 200 milijuna kuna ulažu u unaprjeđenje sustava.

“Za sustavno rješenje samo na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije treba uložiti oko 900 milijuna kuna, a potrebe su diljem Hrvatske i veće. Sada se rade projekti i za dravske i murske nasipe, radovi se izvode na području Vukovarsko-srijemske i Brdsko-posavske županije, gdje je bilo puknuće nasipa, te se upravo uvodi u posao šest novih ekipa za izradu projekata vrijednih 200 milijuna kuna“, rekao je Đuroković.

Podsjetio je na klimatske promjene, ističući kako se u tim okolnostima ubrzavaju procedure i postupci za veću sigurnost građana koji žive uz rijeke.

Govoreći o trenutačnom stanju, Đuroković je ocijenio da je ono pod kontrolom s obzirom na ekstremne hidrološke uvjete ina to da je u 24 sata palo više od stotinu milimetara kiše.

Sada su Hrvatske vode usmjerene prema Kostajnici, koja je prošle godine imala velikih problema, rekao je Đuroković i dodao da je i ondje primijenjen sustav boks-barijera te će Kostajnica tako prvi put biti obranjena od ugroze rijeke Une iako vodostaj raste.

17:17 Vodostaji Kupe, a posebno Korane i Mrežnice, nastavljaju rasti. Pod vodom je dvadesetak kuća, najvećim dijelom na području Male Švarče, Logorišta i Mostanja. U županiji je zatvorena 21 cesta. Borba s vodom se nastavlja i u narednim satima, javlja Radio Mrežnica.

“Ovih 20 kuća nismo uspjeli obraniti međutim ono što ostavlja prostor za brigu je činjenica da Korana u ovom trenutku raste, da Mrežnica bilježi najveći vodostaj u posljednjih 60 godina. Kupa je je još uvijek dovoljno niska. Očekujemo da će se u sljedećih 24 sata, već tijekom noći, ova situacija stabilizirati.

Još zasigurno dan i pol moramo biti izrazito oprezni kad je riječ o Karlovcu i Kostajnici. Ako i dođe do blagog opadanja tih nekoliko centimetara nižeg vodostaja još uvijek ima iznimno veliki pritisak na postavljeni sustav obrane od poplava, kaže direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

16:00 S obzirom na aktualnu situaciju u Karlovačkoj županiji i Gradu Karlovcu, Hrvatska vojska kao dio sustava domovinske sigurnosti spremna je pomoći lokalnom stanovništvu u obrani od poplava.

Ministar obrane Damir Krstičević donio je Odluku o pružanju pomoći Hrvatske vojske Karlovačkoj županiji i Gradu Karlovcu, javlja RTL.

Korana dosegla 766 centimetara, voda ulazi u kuće

Rijeka Korana, koja je dosegla razinu iznad procijenjenih vrijednosti te je u 12 sati iznosila 766 cm, ušla je u dvorište 10-ak obiteljskih kuća. “Zadatak nam je zaštititi svaku obiteljsku kuću da voda ne uđe unutra”, kazao je gradonačelnik dodavši da je trenutno na terenu preko 100 pripadnika JVP-a i DVD-a i gradskih tvrtki, a jednako toliko pripadnika kooperantskih tvrtki Hrvatskih voda.

Raste vodostaj i rijeke Kupe, prema zadnjim mjerenjima bila je na razini 756 centimetara, a zbog njenog izlijevanja zatvoreno je nekoliko cesta. “Što se tiče nas u gradu, vodostaje Kupe i Korane do 800 cm mi možemo relativno obraniti, sve ostalo je nešto drugo. Ako ne bude bilo velikih probijanja predviđenih vodostaja, mislim da ćemo uspjeti obraniti sva područja”, kazao je karlovački gradonačelnik.

U jučerašnjim prognozama Hrvatske vode procijenile su da će vrhunac vodenoga vala biti danas prijepodne, no Mandić kaže se u ovom trenutku ne može utvrditi kada će biti vrhunac vodnog vala te da su sljedeća 24 sata ključna.

PRIJETE NABUJALE RIJEKE: Jedno selo potpuno odsječeno, poplavljeni su i mostovi; HGSS izdao ozbiljno upozorenje

Mrežnica poplavila pet kuća u Dugoj Resi

Načelnik Stožera civilne zaštite u Dugoj Resi Boris Škrtić kazao je Hini da se rijeka Mrežnica izlila iz korita na mnogim mjestima na području Varoša, Mrzlog Polja i Svetog Petra te da je ušla u pet obiteljskih kuća. Na mjernoj postaji Juzbašići Mrežnica je u 13 sati dosegnula 341 cm.

“Poplavljeni su podrumi kuća i prizmeni dijelovi, ali nije bilo potrebe za evakuacijom stanara”, kazao je Škrtić i dodao da kuće od poplave brane vatrogasne snage.

Na terenu je oko petnaest vatrogasaca, pripremljeni su nasipi, a voda će se iz kuća uklanjati vodenom pumpom ako za to bude potrebe, ozbirom da se za sada radi samo o plitkoj vodi koja se sada ne može ispumpati.

KAportal javlja kako se na području Duge Rese usprkos svim poduzetim mjerama i postavljanju vreća s pijeskom na najugroženijim područjima, Mrežnica izlila na mnogim mjestima i poplavila za sada osam kuća na području Gornjeg Mrzlog Polja, Varoša, Svetog Petra i Belavića. Poplavljeno je i na desetak gospodarskih objekata, među kojima i garaža dugoreškog gradonačelnika Tomislava Boljara, a zatvorene su neke prometnice.

‘Jako puno faktora utječe na ovo ponašanje Mrežnice’

Vlasnicu kuće u Gornjem Mrzlom Polju dugoreški Vodomari su jutros odvezli na dijalizu u bolnicu. Istovremeno gosti u kampu Slapić u Belavićima premješteni su na višu razinu, jer je voda ušla u najniži dio kampa. Donja Mrežnica u Juzbašićima dosegnula je 340 centimetara, što je najviši izmjereni vodostaj 1959. godine, ali i dalje raste.

“Prije no što se voda izlila, krenuli smo na teren, Komunalno, Čistoća i najviše vatrogasci, napunili i postavili vreće s pijeskom na najugroženijim područjima. Navečer oko 22 sata voda je imala je tenzije padanja, ali se oko 4 ujutro ponovno počela dizati . Vrlo neobično je da su Juzbašići rasli, a nama je vodostaj padao, što znači da je dotok dolazio još od nekuda. Unatrag nekoliko godina ponavlja nam se da nam poplavljuju kuće koji prije nisu plavile, pa smatramo da se nešto vrlo čudno događa.

Moramo istražiti što se događa, ali za sada možemo nagađati da utjecaj ima i HE Lešće. Naime, Mrežnica se ovog puta među prvima digla, počela padati, pa se ponovo dignula i izlila. Smatram da ima puno faktora koji su na ovo utjecali, nivo dna rijeke se dignuo s godinama, slapovi su zarašteni pa se protok vode smanjuje, jako puno šuma je posječeno, dakle ima jako puno faktora koji su utjecali na ovakvo ponašanje rijeke Mrežnice, rekao je gradonačelnik Duge Rese.

NABUJALA RIJEKA KORANA ODSJEKLA SELO KORANA: Zbog poplavljenih mostova neki mještani su ostali izolirani od ostatka sela