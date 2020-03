[FOTO/VIDEO] ARENA ZAGREB JE PRETVORENA U BOLNICU: Garderoba je sada ljekarna, a šank je postao medicinski pult

Na svakom katu ima 270 kreveta, koji će biti odijeljeni zastorima i opremljeni medicinskim aparatima i produžnim kablovima; u slučaju potrebe broj kreveta se može povećati za 400

Ministar zdravstva Vili Beroš u proteklih nekoliko tjedana stalno ponavlja kako je naša sudbina u našim rukama i ako budemo poštovali mjere zaštite, broj oboljelih od COVIDA-19 bit će sveden na najmanju mouću mjeru. No, Hrvatska se sprema i za najcrnje scenarije, pa su diljem zemlje sportske dvorane pretvorene u privremene bolnice s velikim brojem kreveta spremnih za prihvat novih bolesnika, a jedna od njih je i zagrebačka Arena u koju je zavirila ekipa RTL Direkta.

“Iskreno se nadam da ćemo ih dobiti što je kasnije moguće, a u najboljem scenariju ove kapacitete nećemo ni trebati. Od početka govorim da moramo biti spremni na sve scenarije i Arena nam predstavlja sekundarni centar za prijem bolesnika i to onih srednje težine bolesti. Znači ne onih koji zahtijevaju liječenje kisikom, oni će biti u Dubravi. Ovdje će biti srednji i lakši bolesnici koji nemaju adekvatan smještaj u svojoj kući”, pojasnio je ministar Beroš.

Osigurana prehrana i pranje odjeće

Za te potrebe je garderoba pretvorena u ljekarnu, a šank je postao pult za medicinske sestre. Na svakom katu ima 270 kreveta. Bude li bilo potrebno, kreveta će biti i u VIP ložama te na parteru, gdje bi ih trebalo stati oko 400.

“Civilna zaštita je osigurala tablet prehranu koja će se dovoziti pacijentima po jelovniku kao što je to bolnički jelovnik. Svatko će dobiti svoj tablet gdje će biti pripremljeno sve s imenom i prezimenom. Dogovoreno je i čišćenje i pranje rublja na poseban način s obzirom na to da su to covid pozitivni pacijenti. To je jednokratna odjeća, tako to mora biti. Ona ide u posebne vreće s medicinskim otpadom i tako se i zbrinjava jer je riječ o medicinskom otpadu”, objasnila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.

U opremanju Arene su sudjelovali pripadnici Civilne zaštite i djelatnici Arene. Nije to jedina privremena bolnica u Hrvatskoj, ima ih u gotovo svakom većem gradu. I drugi se objekti pretvaraju u smještaj za bolesnike

“U Dubrovniku je danas postavljeno 250 kreveta u jednom studentskom domu. Dom je našao jednu svoju novu svrhu. Dvorane su dosta interesantne i kapacitetom i dodatnim elementima, toaleti koji se mogu dobro iskoristiti”, naglašava ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut.

Omogućena i virtualna komunikacija

Pacijenti će u Areni, ako do toga dođe, biti odijeljeni zastorima, a pored sakog kreveta će se nalaziti i produžni kablovi, kako bi im se omogućila komunikacija putem mobitel, tableta ili laptopa s vanjskim svijetom. Posjete će biti zabranjene, a jedini koji će s njima smjeti komunicirati su zdravstveni djelatnici koji su već dobili odluku o mobilizaciji. Medicinski uređaji će se postaviti nakon dezinfekcije cijele dvorane, u blizini koje se nalazi simbol korupcije i lopovluka – nedovršena Sveučilišna bolnica.

“Da imamo danas Sveučilišnu bolnicu u Blatu malo je vjerojatno da bi planirali tamo liječiti COVID pozitivne bolesnike. To je takav izvjesni scenarij. Hrvatska država mora snaći mudrosti i mogućnosti sagraditi moderne infrastrukturne projekte jer hrvatska medicina je vrhunska i traži bolje smještajne kapacitete”, ističe Beroš.

Arena čeka dezinfekciju i pečaćenje, a ponovno će otvoriti svoja vrata ako bude bilo potrebe smjestiti bolesnike. Dosad su se u njoj okupljali sportaši i glazbenici, pa ako ih želite i u budućnosti gledati s tribina – ostanite doma.

