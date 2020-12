[FOTO] UŠAO SAM U TRGOVINU, A KAD TAMO… Zagrepčanina iznenadilo provođenje nove mjere; Stručnjak: ‘Nadam se da oni to dezinficiraju’

Pri ulazu u Vrutak svaki kupac uzima karticu, a stručnjak kaže kako se ne može reći da je to način širenja koronavirusa jer nije dokazano da se širi takvom vrstom kontakta

Nacionalni stožer civilne zaštite 12. prosinca je uveo nove mjere koje se tiču trgovina i ograničenog broja kupaca u njima. Za svaku trgovinu točno je određeno koliko ljudi može biti u njoj te na kolikoj površini.

Prema toj odluci, u trgovinama koje imaju do 10 četvornih metara neto površine prostora, može boraviti samo po jedan kupac. Za one od 11 do 100 kvadrata najveći dopušteni broj kupaca određen je na način da se za svakog kupca mora osigurati najmanje 10 kvadrata prostora.

Vrutak razvio drugačiji model brojenja kupaca

Postoje različiti načini provjere broja kupaca – točno određen broj košara, preko zaštitara i brojača koji se nalazi na izlazu iz trgovine.

“Čak 95 posto trgovina u Hrvatskoj, pogotovo one veće od 50 kvadrata, imaju sustave brojenja koji se nalaze u onim lukovima na ulazima u dućan koji se oglase ako ste nešto ukrali u dućanu”, rekao je nakon uvođenja mjera Denis Ćupić, predsjednik Koordinacije neprehrambene trgovine i trgovačkih centara Hrvatske udruge poslodavaca.

No, neke trgovine razvile su i drugačije modele. Tako nam se javio čitatelj koji je u jednom zagrebačkom Vrutku naišao na – kartice. Naime, svaki kupac na ulazu u trgovinu mora uzeti jednu karticu koju vraća prilikom plaćanja na blagajni.

‘SUZDRŽITE SE OD OKUPLJANJA I POSJETA’: Hoće li se idući tjedan vratiti propusnice? Šef Stožera otkrio kad ćemo znati detalje novih mjera

Karticu je potrebno uzeti na ulazu

Čitatelj nam se javio s molbom da provjerimo je li ovakav model epidemiološki opravdan – te će kartice tijekom jednog dana dotaknuti tisuće ljudi, tumači. Premda pored kartica stoji dezinficijens, naš čitatelj tijekom nekoliko ulaza u Vrutak nije primijetio da ih itko dezinficira.

“Kartice se nalaze u za to predviđenim plastičnim omotima koje naš radnik/covid-redar uruči svakom pojedinom kupcu, odnosno osobi koja ulazi u trgovinu. Svaka kartica prije nego se uruči pojedinoj osobi dezinficira se za to predviđenim dezinfekcijskim sredstvom, tako da mogućnost eventualnog prijenosa virusa ne postoji. Tako dezinficiranu karticu dotakne isključivo osoba kojoj je ta kartica uručena, dakle samo jedna osoba”, govori nam direktor Vrutka Siniša Drkula.

“Ovakav sustav kontrole broja kupaca prema našem saznanju koriste mnogi trgovci te ga smatramo epidemiološki dobrim i opravdanim. Pored navedenog u trgovinama se redovito vrše i sve druge, ranije propisane mjere dezinfekcije prostora i drugih površina koje se češće dodiruju (kolica, košarice, rukohvati, blagajnički pultovi itd.)”, objašnjava nam direktor Drkula.

NOVA STUDIJA NUDI ODGOVOR ZAŠTO SE JAVLJA ‘DUGI COVID’: Znanstvenici vjeruju da se u organizmu događa jedan čudan fenomen

Što o svemu tome misli struka?

Za komentar ovakve prakse upitali smo i Brunu Cvetkovića, sanitarnog inženjera iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”. Cvetković potvrđuje da, barem što se korone tiče, u ovom slučaju ništa nije sporno.

Sporna su mu kaže, ne u Vrutku, nego u svim dućanima kolica i košare jer ih nitko ne dezinficira. “Alergičan sam na to”, kaže.

“Što se tiče tih kartica koje dijele, duboko se nadam da oni to dezinficiraju.Ako se one ne dezinficiraju, ne mogu reći da je to način širenja zaraze jer nije dokazano da se koronavirus širi takvom vrstom kontaktom. Općenito veći problemi postoje s nepranjem i nečišćenjem košara i kolica u dućanima, ali ne zbog koronavirusa, nego zbog higijene”, prokomentirao je Cvetković.