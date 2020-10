[FOTO] U ZAGREBU ĆE TEK POJAČATI JAVNI PRIJEVOZ DO GROBLJA, ALI GUŽVE SU VEĆ KRENULE: ‘Nije normalno da je bus ovako krcat!’

Gužve i krcati autobusi ipak su scenarij koji prolaze Zagrepčani koji su se uputili na Krematorij

Na blagdan Svih svetih obično hrpe ljudi odlaze na groblja diljem Hrvatske kako bi zapalili svijeću te ostavili cvijeće na grobu svojih preminulih. Ova godina je zbog pandemije posebna pa kako bi se spriječilo širenje koronavirusa u metropoli, zagrebački HSLS je otvorenim pismom gradonačelniku Milanu Bandiću i zagrebačkom Stožeru predložio uvođenje više linija u javnom prijevozu kako bi se izbjegle gužve.

No, gužve i krcati autobusi ipak su scenarij koji prolaze Zagrepčani koji su se uputili na Krematorij. O tome nas je izvijestila jedna naša čitateljica pa nam poslala dvije fotografije koje prikazuju gužvu u autobusu 109. “Ovo nije normalno, da je autobus 109 s Krematorija ovako krcat, a tobože su pojačali promet!”, javila nam je čitateljica.

OTVORENO PISMO BANDIĆU: ‘Uprava je podbacila; Javni prijevoz jedna je od najkritičnijih točki; Pod hitno uvedite ove mjere!’

HSLS pisao Bandiću: ‘Pojačajte linije prijevoza do Krematorija’

Gradska organizacija HSLS-a osvrnula se na problem gradskog prijevoza za vrijeme blagdana Svih svetih.

“Ove godine povodom blagdana Svih svetih organizirajte pojačan prijevoz vozilima ZET-a tijekom pet, a ne tijekom jednog dana kao do sada. Ako građani budu imali priliku dolaziti na groblja u Gradu Zagrebu 29., 30. i 31. listopada te 1. i 2. studenoga, sav protok koji se inače odvija u jednom danu, moći će se raspodijeliti na pet dana”, napisali su Bandiću i lokalnom stožeru ljudi iz HSLS-a.

Izvanredne linije ZET-a samo 31. listopada i 1. studenoga

No, čini se kako od toga neće biti ništa, te su se u ZET-u orijentirali isključivo na 31. listopad i 1. studenoga.

“Uoči blagdana Svih svetih očekuje se pojačan promet u zonama većih gradskih groblja, zbog čega se uspostavlja privremena regulacija s manjim ograničenjima. Kako bi se prevenirale gužve u javnom prijevozu, prema potrebi se na autobusne i tramvajske linije uključuju dodatni prijevozni kapaciteti. Posebna regulacija javnog prijevoza s izvanrednim linijama na snazi će biti 31. listopada i 1. studenoga”, stoji na stranicama Holdinga, dok je nešto šire priopćenje na stranicama Grada Zagreba.

“Sa željom da, bez obzira na okolnosti, s punim dostojanstvom kao i dosad, obilježimo 1. studenoga, osigurali smo besplatan prijevoz na izvanrednim autobusnim linijama koje će prometovati prema većim gradskim grobljima. Izvanredne autobusne linije Dubrava – Miroševec i Dubec – Markovo Polje prometovat će u nedjelju, 1. studenoga, dok će na relaciji Kaptol – Mirogoj, Kaptol – Mirogoj – Krematorij i Kvaternikov trg – Srebrnjak u prometu biti već od subote, 31. listopada. Da bismo što ranije obišli zadnja počivališta svojih pokojnih i da bismo, ako je moguće, izbjegli obilazak na sam blagdan radi vlastitog zdravlja, ali i naših bližnjih, prometna potražnja na linijama javnog gradskog prijevoza uz veća gradska groblja će se pratiti već od danas, 23. listopada, kada se u promet uključuju dodatni prijevozni kapaciteti. Također, u subotu, 31. listopada će prometovati tramvajska linija br. 8, dok će na Sve svete na linijama br. 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14 i 17 prometovati veći broj tramvaja u odnosu na uobičajeni nedjeljni raspored. Besplatne izvanredne linije za Mirogoj i Krematorij su organizirane od 8:00 do 21:00, a za Miroševac i Markovo Polje od 8:00 do 20:00. Sva će gradska groblja u subotu, 31. listopada i u nedjelju, 1. studenoga biti otvorena do ponoći”, navodi Grad Zagreb na svojim stranicama.

Grad Zagreb: Donesena su posebna pravila kretanja te niz epidemioloških mjera u zonama groblja

Dodaju kako će u zonama gradskih groblja na snazi biti uobičajeni režimi ograničenja prometa pa će pristup u njih omogućen samo ZET-ovim vozilima, taksijima, vozilima osoba s invaliditetom koje imaju istaknut znak pristupačnosti te vozilima s posebnom dozvolom.

“S obzirom na trenutačnu situaciju s pandemijom koronavirusa, donesena su posebna pravila kretanja te niz epidemioloških mjera u zonama groblja, u sredstvima javnog prijevoza i na autobusnim stajalištima izvanrednih linija. Tijekom 31. listopada i 1. studenoga bit će angažirani svi raspoloživi resursi komunalnog i prometnog redarstva. Vatrogasna zajednica Grada Zagreba je u svojim dobrovoljnim vatrogasnim društvima stavila na raspolaganje ekipe s vozilima od subote, 31. listopada do ponedjeljaka, 2. studenoga. Također, djelatnici i volonteri Gradskog društva Crvenog križa Zagreb će dežurati na Kaptolu te u Dubecu i Dubravi, a građanima će 31. listopada i 1. studenoga od 8 do 18 sati biti na raspolaganju bude li potrebe te će im dijeliti bočice vode”, navode u ZET-u.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

ZAGREB SE OPASNO PRIBLIŽIO BROJCI OD 1000 NOVOZARAŽENIH U JEDNOM DANU: Skok je neumoljiv, sve više i u samoizolaciji