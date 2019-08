[FOTO] POGLEDAJTE GDJE SE PRAZNE SEPTIČKE JAME: Fekalije i deterdžent blizu čarobnih plaža kod Zadra, a vlasti ‘nisu utvrdile propuste’

Redakciji Net.hr-a javili su se čitatelji s foto-dokazima o gnjusnom onečišćenju prirode u okolici Privlake

Usred jednog od onih najvrelijih ljetnih dana, još k tome u nedjelju, 11. kolovoza, poslije 13 sati, kad je najmanje ljudi na prometnicama, u zadarskom kraju, točnije, u šumarku između naselja Sabunike i Privlake, jedan je turist-prolaznik, svjedočio nevjerojatnom prizoru: usred prekrasne prirode, svega nekoliko kilometara od čarobnih plaža, dvije goleme cisterne praznile su sadržaj – neugodna mirisa. Radilo se o sadržaju septičkih jama, dakle, o fekalijama ali i svemu ostalome što se sakuplja u septičkim jamama – od deterdženata do kemikalija koje se koriste u kućanstvima. Zapanjeni ljubitelj prirode, očevidac nevjerojatnog postupka “čišćenja” septičkih jama iz područja Privlake, vratio se pred večer na mjesto “zločina” i proučio šumarak: jasno se vide tragovi izlijevanja, a tu je i iskopana jama krcata crne smrdljive tekućine.

Čovjek je zapravo svjedočio crnoj strani nabujalog turizma u zadarskom kraju ali i dugogodišnjoj nemoći lokalnih zajednica da riješe problem kanalizacije. Privlaka, to pitoresktno mjesto nadomak Zadra koje se ponosi svojim plažama, još uvijek nema kanalizaciju, kao uostalom ni mnoga druga mjesta u okolici. Uz kuće i vikendice grade se septičke jame, a za njihovo zbrinjavanje lokalna općina izdaje koncesije privatnim poduzetnicima, vlasnicima cisterni koji – za odgovarajuću naknadu – prazne jame. No, trebali bi ih odvoziti i zbrinjavati po posebnim propisima, a nipošto ne – izlijevati po livadama i šumama u okolici Privlake.

Po ljeti se broj stanovnika Privlake, zbog vikendica i apartmana udvostručuje, pa i utrostručuje, a cisterne koje ih prazne kolaju po terenu više puta tjedno. Sve, međutim, ne voze tamo gdje bi trebalo. Čitatelji Net.hr-a koji su nam poslali fotografije rekli su nam da su se već ranije, pa i proteklog ljeta, kada bi prolazili cestom između Sabunike i Privlake, pitali – što to tako smrdi.

Na upit upućen Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u Zadarskoj županiji – znaju li išta o ilegalnom pražnjenju cisterni iz Privlake, a možda i iz drugih područja, stigao nam je odgovor da je cijela problematika u nadležnosti lokalne samouprave. One donose odluke o komunalnom redu i definiraju sanitarno-komunalne mjere uređenja naselja, i odgovaraju i za kontrolu provedbe.

Općina potvrdila da zna za problem, ali taje ime koncesionara

No, komunikacija s općinom Privlaka išla je mnogo teže. Danima nije bilo moguće dobiti niti jedan telefonski broj koji je istaknut na web stranici općine, a na mobitel komunalnog redara Marka Surića odgovorio je gospodin koji se nije predstavio, ali je ustvrdio da on “nije Marko Surić”, da je on “njegov kolega”, a na naše pitanje zna li on išta o problemu ilegalnog pražnjenja cisterni u šumarku pored Privlake odgovorio je: “Ne, ne…ništa!” Ali dao nam je mobitel “komunalnog referenta” u općini Privlaka jer smo se požalili da nije moguće nikoga u općini dobiti na telefone navedene na webu. Tako smo saznali da općina već danima ima problema s “telefonskim linijama”. No, uspjeli smo dobiti odgovor mailom, na koji zbog nevolja s telefonom nismo mogli postaviti potpitanja niti pojasniti neke navode.

U odgovoru koji je potpisao načelnik općine Privlaka, Gašpar Begonja, navedeno je da je “crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama osigurano temeljem ugovora o koncesiji sklopljenim sa koncesionarom sukladno kojem se fekalije zbrinjavaju na prostoru kojeg je dužan osigurati koncesionar.”

“Koncesionar je osigurao parcelu na kojoj se vrši izljev otpadnih voda na lokaciji Sv.Kata, a na kojoj se provode mjere obvezne preventivne dezinsekcije minimalno jedanput mjesečno u periodu od travnja do rujna, a po pozivu i potrebi i više”, navedeno je u dopisu načelnika općine Privlaka, no, nismo uspjeli dobiti pojašnjenje gdje je točno ta lokacija. Čitatelj Net.hr-a snimio je izlijevanje na području na kojem nema traga ikakvom saniranju, vidljivo je da se sadržaj – doslovno upija u zemljište iskopanih jama ali i okolo njih. Načelnik Begonja je potvrdio da se općinska vlast već susretala s pritužbama građana, no, tvrdi, nisu utvrđeni propusti u radu koncesionara. Ipak, nije nam htio otkriti o kojoj je tvrtki riječ.

“Općina Privlaka je u nekoliko navrata zaprimila prijave i pritužbe mještana vezano za navedeni problem, da se fekalije odlažu i na drugim nepreviđenim lokacijama, slijedom čega je komunalno redarstvo u okviru svojih ovlasti poduzelo mjere i radnje i nije utvrdilo propuste u radu koncesionara. Koncesionar je pozvan na informativni razgovor i zatraženo je njegovo očitovanje na prijave i pritužbe mještana, koje je isti negirao tvrdeći da se zbrinjavaju na za to previđeno mjesto (u jame u njegovom vlasništvu) na kojima se provode DDD mjere.

U slučaju daljnjih prijava i ukoliko ocijeni svrhovitim, općina Privlaka obavijestiti će Inspekciju zaštite okoliša radi provođenja inspekcijskog nadzora iz svoje nadležnosti budući da je problem septičkih jama jedan od gorućih problema posebno tijekom ljetnih mjeseci.”, navedeno je u pisanom odgovoru općine Privlaka. Naglašeno je da se uskoro nadaju rješenju problema: u proljeće 2019.g. započeti će radovi na izgradnji sustava kanalizacije na području općine Privlaka sukladno Projektu “Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi”, kojim je obuhvaćeno skoro cijelo područje općine Privlaka te će se, piše u odgovoru, realizacijom tog projekta problem u planirane tri godine biti riješen “u većem razmjeru”.