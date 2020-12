Baš kao za vrijeme prvog vala pandemije, ispred dućana u gradovima ispred dućana je nastao red

Veliki redovi stvorili su se pred trgovinama u nekim gradovima Hrvatske jer su građani još od petka u predblagdanskoj kupovini.

No, gužve ne jenjavaju ni u subotu i to bez obzira na to što od danas pa sve do 10. siječnja vrijede nova pravila u vezi dopuštenog broja kupaca u trgovinama i šoping centrima.

Ovako je bilo u Splitu:

Gužve su i u Zagrebu, kako ispred dućana, tako i na tržnici Dolac:

Nova pravila u dućanima i trgovačkim centrima

Prema novim mjerama, dućani i trgovački centri moraju za sve kupce osigurati od 10 do 20 četvornih metara prostora, ovisno o veličini same trgovine. Zato su trgovački centri i prodavaonice razvrstani prema neto površini prodajnog prostora, što znači prema ukupnoj površini trgovine umanjenoj za skladišne prostore, evakuacijska stubišta, sanitarne prostore, tehničke prostorije i ostale prostorije nedostupne kupcima.

Prema novoj odluci će, od subote, 12. prosinca, u dućanima koji imaju do 10 četvornih metara neto površine prostora, moći boraviti samo po jedan kupac. Za trgovine od 11 do 100 kvadrata, najveći broj dopuštenih kupaca odredit će se tako da se za svakog kupca mora osigurati najmanje 10 kvadrata prostora.

Trgovine neto površine prodajnog prostora od 101 do 200 četvornih metara to se povećava na najmanje 12 kvadrata po kupcu, a za one od 201 do 2.000 kvadrata vrijedit će ograničenje od najmanje 16 kvadrata. Sve trgovine s više od 2.000 četvornih metara neto prodajne površine za svakog kupca moraju osigurati najmanje 20 kvadrata prostora. Za trgovačke centre, najveći dopušteni broj kupaca odredit će se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 kvadrata prostora, a sve prodavaonice i trgovački centri bit će obvezni na ulazu jasno istaknuti obavijest o najvećem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u njima, te se strogo pridržavati ograničenja dopuštenog broja.

Poduzimanje dodatnih mjera za vrijeme popusta i akcija

Svi trgovački centri i prodavaonice su, za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca, kao što su akcije predblagdanske nabavke, popusti i sniženja, obavezni poduzeti dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca nego što je dopušteno. Tako bi se trebalo osigurati pridržavanje epidemioloških mjera.

Načelnik Stožera Davor Božinović je najavio da se za trgovine s više od 2.000 kvadrata neto površine prodajnog prostora te trgovačke centre uvode i dodatne nužne epidemiološke mjere. One uključuju obustavu organiziranog prijevoza za kupce i posjetitelje, obvezu osiguranja sprječavanja ulaska prekomjernog broja kupaca, te uvođenje redara koji će spriječiti prekomjerni ulazak kada dopušteni broj posjetitelja prijeđe 90 posto maksimalnog dopuštenog broja.

OSIM NOVIH MJERA, TU SU I RIGOROZNIJE KONTROLE: Inspektori patroliraju dućanima, policija izdala upozorenja, a pale su i prve kazne

Bez sjedenja u trgovačkim centrima

K tome, trgovački centri će imati obavezu uklanjanja ili fizičkog onemogućavanja sjedenja na zajedničkim dijelovima trgovačkih centara, uklanjanja ili ograđivanje namještaja za sjedenje iz dijelova predviđenih za konzumaciju jela i pića, te uklanjanja ili onemogućavanje korištenja aparata za zabavu.

Također, uvodi se i obaveza organiziranog upozoravanja kupaca na obavezu pridržavanja propisanih mjera, a nadležnoj službi civilne zaštite morat će se na njezin zahtjev učiniti dostupnim podaci i evidencija o održavanju sustava ventilacija, prozračivanja i izmjene zraka, kazao je ministar.

Kontakt osobe koja će 24 sata biti dostupna za kontaktiranje bit će obaveza svih centara te će ona biti zadužena za kontakt s nadležnom službom civilne zaštite.

