[FOTO] ODVRATNI PRIZORI ISPRED COVID BOLNICE; ‘Dubrava’ grca u zaraznom smeću: ‘Ako se ovo brzo ne riješi slijedi katastrofa’

Zbog velikog broja pacijenata s kojima se mora raditi u zaštitnoj opremi, ona se mora bacati i naravno da je otpada više, no postavlja se pitanje zašto to smeće nije odvezeno?

KB Dubrava zagrebačka je Covid bolnica, a prizori unutar bolnice prije nekog vremen zablaznili su javnost. No, sada je scena van bolnice blago rečeno odvratna – smeće je na sve strane. Zaposlenici ove bolnice strahuju za svoje zdravlje.

Osim što nemaju ni adekvatnu opremu, oni rade među vrećama i vrećama infektivnog otpada s Covid odjela koje se danima gomilaju u krugu bolnice, ispričali su zaposlenici za RTL.

Među smećem nalazi se zaštitna oprema, ali i hrana zbog čega je susret sa štakorima postao čest. Zbog velikog broja pacijenata s kojima se mora raditi u zaštitnoj opremi, ona se mora bacati i naravno da je otpada više, no postavlja se pitanje zašto to smeće nije odvezeno?

RTL je kasnije objavio kako je tijekom dana otpad ipak uklonjen, no od jedne od tvrtke koje s bolnicom imaju ugovor za odvoz doznali su kako oni više ne mogu zbrinjavati ovoliku količinu otpada koja se, tvrde, od početka pandemije povećala za 40 posto. Zato se počeo gomilati u njihovim skladištima, pa čak i bolnicama.

PULMOLOG POZIVA NA OBJAVU SVIH PREMINULIH OD COVIDA: ‘Ne da bismo zastrašivali građane, nego da bismo imali ukupnu sliku’

‘Ako se brzo ne donese rješenje, čeka nas katastrofa’

RTL je poslao upit na adresu KB Dubrava, ali odgovor nije stigao. Ipak, razgovarali su sa Zoranom Matićem, direkitorom firme Kemis Termoclean koja je potpisala ugovor s KB Dubrava o odvozu infektivnog otpada.

Matić je ispričao da je problem puno veći te da je situacija krajnje alarmanta. Prema Matićevim riječima, ako se ubrzo ne donese rješenje, slijedi katastrofa. Naime, i u drugim bolnicama se drastično povećala količina infektivnog otpada.

“U ovom trenutku ne odvozimo infektivni otpad iz KB Dubrava jer nemamo kamo. Svi obrađivači tog otpada u Hrvatskoj su iako rade u tri smjene sedam dana u tjednu pretrpani otpadom. Odvoz otpada iz KB Dubrava je do sredine prosinca funkcionirao normalno i promptno. Nastupanje novih okolnosti, odvoz infektivnog otpada ne ide željenom dinamikom”, rekao je Matić za RTL.

HRVATSKI IMUNOLOG: ‘Koronavirusa se vjerojatno nećemo riješiti nekoliko godina, ali uz cjepivo bismo iduće godine mogli normalno živjeti’

‘Rješenje ove situacije je jednostavno…’

Direktor ističe kako je već upozorio nadležne institucije na situaciju do koje će neminovno doći, a i koja je sada nastupila. Premda je ponudio efikasno i brzo rješenje, nije dobio nikakav odgovor mjerodavnih.

“Na rješavanju problema počeli smo raditi i prije nego su nastali. Nažalost do danas od odgovornih osoba javila se samo gospođa Alemka Markotić iz Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, te gospođa Dijana Varlec iz Hrvatske gospodarske komore. Tu je i dopis koji je napravljen nakon sastanka tvrtki koje se bave sakupljanjem i obradom infektivnog otpada u suradnji sa HGK. U dopisima se traži da cementara NEXE d.o.o. iz Našica dobije privremenu dozvolu za spaljivanje ovakve vrste otpada”, veli ogorčeno Matić čija je firma s bolnicom potpisala ugovor 11. svibnja ove godine te su se u ugovoru obvezali preuzeti 300 tona infektivnog otpada.

“Do 21. prosinca smo preuzeli 236,06 tona. To znači da smo u sedam mjeseci preuzeli 79 posto ugovorenih količina. Ako bi se odvoz otpada nastavio istom dinamikom do kraja ugovora bismo morali preuzeti preko 400 tona što je povećanje za cca. 30 posto. Rješenje za ovu situaciju je jednostavno i napisano je u prvom dopisu, a to je: potrebno je da nadležno Ministarstvo napiše Rješenje u kojem se dozvoljava cementari NEXE d.o.o. da privremeno spali sve viškove otpada koji su se pojavili, te da to rade do okončanja pandemije uzrokovane virusom COVID 19”, ističe Matić.

Kao dokaz da je nadležne institucije upozorio na problem, Matić je RTL-u poslao i dopise koje je slao i njima, a na koje nije dobio odgovore. Važno je naglasiti kako su dopisu koji je održan nakon sastanka 16. prosinca dale suglasnost tvrtke koje gospodare zaraznim medicinskim otpadom odnosno članice Grupacije za sakupljanje, skladištenje i preradu opasnih ostataka i otpadaka, koja djeluje unutar Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore, a čija je djelatnost vezana uz sakupljanje, interventno sakupljanje, skladištenje i obradu medicinskog otpada. Svi su ukazali na probleme s kojima se suočavaju uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

KBC Split: ‘U otpadu je hrana koju su konzumirali Covid pacijenti. To je problem’

U svim bolnicama je količina infektivnog otpada povećana, ali nigdje nije baš takvo stanje kao u KB Dubrava, barem prema njihovim riječima. RTL je provjerio kakvo je stanje u splitskom KBC-u.

Otpad se odvozi isto kao i do sada. Otprilike dva puta tjedno. Ne može se svaki dan odvoziti. Za medicinski otpad imamo privremene bokseve gdje se opasni otpad zaključava i gdje je pod nadzorom kao i drugi opasni otpad. Gomila se, naravno da se gomila kao i sav drugi otpad. Nažalost, otkad je nastala covid situacija imamo 100 posto više otpada. To sve iziskuje veću radnu snagu. Što se tiče opasnosti za ljude, opasnosti nema. Ponašamo se u skladu sa zakonom pa pakiramo i zbrinjavamo taj otpad sa zaštitnom opremom. Covid otpad se tretira na poseban način. Smješta se u plastične spremnike koji su hermetički zatvoreni, a ti spremnici opet idu u plastične vreće koje se zavežu i dezinficiraju. Što se tiče opasnosti od širenja zaraze, nje nema.

Zabrinjavajuće je jedino što su se količine prilično povećale jer tu spada sav otpad od covid pozitivnih ljudi, otpad koji je nastao tijekom tretmana pa čak i od onih osoba koje su pod sumnjom da bi mogle biti covid pozitivne, da bismo spriječili širenje zaraze, moramo tretirati kao covid otpad. Ali imamo i još jednu novu situaciju. Naime, sva hrana koja ostaje nakon što ju je konzumirao covid pacijent, spada u covid otpad. Hrana inače ne spada u medicinski otpad već u bio otpad. I to je jedan od razloga zašto su nam količine enormno porasle. U krugu bolnice imamo dio gdje se medicinski otpad nalazi kao i prije ove situacije s covidom. Takav otpad je izdvojen na posebnom lokalitetu i on je isključivo tu odakle se odvozi kamionima”, rekao je Luka Komljen, stručnjak za zaštitu na radu KBC-a Split.

SVE ‘POPULARNIJE’ KAZNENO DJELO: Krivotvore PCR testove da izbjegnu samoizolaciju. Ali, jedan čovjek je imao puno tužniji razlog…

Stanje u riječkom i osječkom KBC-u

“Prema informacijama koje sam do sada prikupio infektivni otpad se redovito odvozi iz KBC Rijeka, a količina prikupljenog infektivnog otpada za 2020. u odnosu na 2019. povećala se za cca. 25 posto. Zbog tog povećanja otpad se odvozi tri puta tjedno, umjesto kao ranije dva puta tjedno. Zbog rasta količina infektivnog otpada stalno pratimo te usklađujemo termine odvoza s dinamikom popunjavanja. Trenutno su skladišta infektivnog otpada KBC Rijeka popunjena 85 posto”, rekao je Edi Jurković, rukovoditelj Službe za informacijske poslove, međunarodnu i intersektorsku suradnju riječkog KBC-a.

“Infektivni otpad se odvozi svakodnevno, no ne u svim proizvedenim količinama, ostaje nam jedna izvjesna količina u bolnici. KBC Osijek od 28.12.2020. započinje vlastitu obradu infektivnog otpada na jednom od dva uređaja Newster. Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom ( NN 56/2019 ) KBC Osijek stekao je uvjete obrade vlastitog infektivnog otpada. Situacija nije toliko zabrinjavajuća, ali bi bilo dobro da se sav proizvedeni materijal odveze. KBC Osijek ima ugovor o odvozu infektivnog otpada sa firmom Excido d.o.o.”, stoji u odgovoru KBC-a Osijek.

Ministarstvo: ‘Znamo za problem, ali nije u našoj nadležnosti’

U vezi infektivnog otpada RTL je upit poslao i na adresu Ministarstva zdravstva. Sudeći po odgovoru, radi se na problemu koji bi mogao dovesti do povećanog širenja zaraze.

“Ministarstvo zdravstva upoznato je s problemom zbrinjavanja infektivnog otpada u krugu KB Dubrava. Gospodarenje svih vrsta otpada, pa tako i infektivnog otpada, regulirano je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (”Narodne novine”, br. 94/13, 73/17,14/19 i 98/19), kao i Pravilnikom o gospodarenju medicinskim otpadom (Narodne novine 50/15 i 56/19), a koje je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Nadzor nad otpadom u krugu zdravstvene ustanove u nadležnosti je Državnog inspektorata Republike Hrvatske (DIRH). Prema navedenom, Ministarstvo zdravstva je u kontaktu s nadležnim tijelima kako bi se problem zbrinjavanja infektivnog otpada što brže riješio te kako ne bi došlo do povećanja rizika od zaraze”, napisali su u odgovoru iz Ministarstva.

RTL je upite još, osim u KB Dubrava, poslao i Nacionalnom stožeru civilne zaštite kao i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje je nadležno za zbrinjavanje svakog otpada pa tako i bolničkog.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.