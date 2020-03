[FOTO] ALARMANTNO STANJE U AUTOBUSIMA ZETA-A: Radnici bez zaštite brišu krpicom, nemaju maske, neki ni rukavice, pogledajte fotografije

Dok Milan Bandić tvrdi da je gradska uprava na vrijeme pripremila sve za zaštitu od koronavirusa, vozači autobusa upozoravaju da rade bez ozbiljne zaštite

Redakcija Net.hr-a primila je u nedjelju fotografije s okretišta autobusa u Dubravi i Dubcu, istočnom, rubnom dijelu Zagreba, na kojima se vidi kako dvoje ljudi “dezinficira” autobuse ZET-a. Dvije osobe, bez zaštitne odjeće, bez zaštitnih maski, samo s rukavicama, prskaju dezinfekcijsku tekućinu po nekim izloženijim površinama, te ih potom brišu – krpicama. Na jednoj fotografiji su improvizirana “dezinfekcijska sredstva”: u velikim plastičnim bocama u kojima su ranije bile tekućine za pranje prozora navodno je pripremljeno dezinfekcijsko sredstvo.

Slika dramatično drugačija od onih koje smo vidjeli npr. u Italiji ili Njemačkoj: tamo su odredi u skafanderima velikim špricama temeljito tretirali vozila. Vozači su zaštićeni pravim maskama, a na vozilima su jasno istaknute posebne upute za sve putnike.

A samo dva dana ranije na press konferenciji Milana Bandića o mjerama borbe protiv koronavirusa u gradu Zagrebu, na kojoj se tvrdilo da je Zagreb spreman na najgori scenarij, pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić objavila da se “svi autobusi i tramvaji ZET-a tri puta dnevno dezinficiraju”.

Je li moguće da se “dezinfekcija” s naših fotografija smatra ozbiljnim postupkom? Na upit Net.hr-a kako se točno provode tri dezinfekcije koje je navela pročelnica Jozić, stiže prilično neprecizan odgovor.

Dezinfekcija autobusa

Iz primljenog odgovora bi se moglo zaključiti da je postupak koji je zabilježen na fotografijama nešto kao “sporedna” dezinfekcija, a da se prava velika dezinfekcija odvija u – spremištima. No, nismo dobili nikakvo konkretnije pojašnjenje kako službe i djelatnici provode takve, i sporedne i glavne dezinfekcije.

Na upit kako je organizirana dezinfekcija vozila, autobusa i tramvaja odgovoren je službeno da se proces dezinfekcije vozila provodi “prilikom povratka u spremišta i garaže”, te da se vozila “ponovno dezinficiraju prije izlaska u promet”. Naputci, odnosno, postupanje ZET-a, dogovoreno je, kažu, s gradskim Uredom za krizne situacije, koji predvodi Pavle Kalinić.

Glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba naglašava da su “na terminalima raspoređeni djelatnici ZET-a koji obavljaju dodatnu dezinfekciju vozila prilikom povratka na terminal, posebice se to odnosi na dezinfekciju rukohvata i sjedala, a djelatnici koji obavljaju dezinfekciju opremljeni su svom propisanom zaštitnom opremom.” Po svemu sudeći, to su radnici na fotografijama koje smo primili u Net.hr-u, no, nije nam službeno odgovoreno tko su osobe koje provode dezinfekciju, iz kojeg “odjela” ZET-a, te jesu li posebno educirani za to što rade.

Što se tiče sredstva kojima se obavlja dezinfekcija, Zeba odgovara da se radi “o specijaliziranim sredstvima koja prema deklaraciji ubijaju viruse, bakterije i gljivice, a radi pravovremene reakcije sredstava ima dovoljno.” Iz ZET-a napominju da se “na vozilima otvaraju i prozori, a na stajalištima se otvaraju sva vrata kako bi se poboljšala cirkulacija zraka.”

Neki vozači nemaju nikakvu zaštitu

Također tvrde da su proveli i posebne mjere zaštite za zaposlenike koji su u kontaktu s velikim brojem građana. “Osigurana su zaštitna sredstva u vidu rukavica i maskica, a dezinfekcijski sapun i sredstva za dezinficiranje ruku za zaposlenike raspoređena su na terminalima, servisima i drugim potrebnim lokacijama”, piše u odgovoru ZET-a.

No, stvarnost ih demantira. Mnogi građani koji su se vozili javnim prijevozom svjedoče tome da mnogi vozači u ponedjeljak, 16. ožujka, još nisu imali nikakvu zaštitu. Neki su imali, neki ne…

“Nemamo maske, a rukavice – neki su dobili, a neki ne”, odgovara nam vozač i šef Sindikata autobusnog prometa ZET-a, Ilija Tadić, na upit u ponedjeljak, 16. ožujka – kako je osigurana zaštita vozača autobusa. Posebno je zabrinut za vozače koji su rizična skupina, ima ih koji su bili i onkološki pacijenti, ali za sada im se nitko nije posebno obratio, niti im ponudio posebne mjere zaštite.

Uvjeti u kojima improvizacija teško prolazi

Također naglašava da ni maske niti rukavice nisu ozbiljna zaštita u ovakvim situacijama, te da su prema njihovim informacijama u Italiji i Njemačkoj uvedene mnogo ozbiljnije mjere za vozače autobusa, tzv. zaštitne barijere koje sprječavaju ulazak u prednji dio autobusa, do vozača, prva vrata se uopće ne otvaraju itd. “Na žalost, nemamo informaciju je li se u ZET-u uopće razmatrao taj problem, odnosno, jesu li se ozbiljno analizirale mjere koje su provele zemlje koje su mnogo teže pogođene prije nas”, govori Tadić.

I Bandić i njegovi vodeći ljudi tvrdili su na konferenciji za novinare da su poduzeli sve na vrijeme za pripremu borbe protiv koronavirusa, ali situacija s vozilima i vozačima ZET-a – žalosno ih demantira. Nisu bili spremni, niti su na vrijeme počeli pripremati ozbiljnu dezinfekciju vozila i zaštitu radnika. Sada im opet preostaje jedino improvizacija. A ovo su uvjeti u kojima improvizacija teško prolazi.

