FOTELJA SE SVE VIŠE KLIMA: ‘Davor Bernardić je mrtav čovjek. Vjerojatno je i on tog svjestan, ali to neće reći’

I danas u neki SDP-ovi saborski zastupnici vrlo glasno kazali kako Bernardićev ostanak na mjestu predsjednika znatno šteti SDP-u.

Klimava pozicija Davora Bernardića na čelu SDP-a sada je jasna i apsolutnim političkim amaterima. Velik dio stranke od njega traži da se povuče, no, on je i dalj euvjeren da i dalje ima podršku većine iako su sve glasnije tvrdnje kako s njime na čelu SDP-a, Hrvatska zapravo i nema oporbu.

U večerašnjem Pressingu N1 televizije, politički konzultant Marko Rakar dotaknuo se upravo te teme.

‘Ako govorimo o predsjedniku SDP-a, on je mrtav čovjek. Vjerojatno je i on toga svjestan, ali to neće reći. Postoji borba u Predsjedništvo gdje ljudi pokušavaju pozicionirati sebe, a izbaciti druge jer u trenutku kada ode Bernardić, a otići će brzo, oni će određivati što će se događati. Ljudi iz Predsjedništva koji su nešto govorili proteklih dana, nitko nije ništa lijepo rekao o predsjedniku, svi su se složili da mora otići. I on mora otići, nema više mogućnosti manevra’, smatra Rakar.

Jasno i tko mu još uvijek drži leđa, to je ona stara garda.

‘Imamo stari ešalon – Komadina, Ostojić, Vidović, Jelušić, Antunović – koji dolaze još iz doba Račana i sad se pokušavaju vraiti natrag. Novija ekipa za koju možemo reći da su povezani s Milanovićem – Grbin, Hajdaš-Dončić – onda ispadaju van i vraćamo se tamo gdje smo bili prije 18 godina. To je kao da netko dođe na ideju da se smijeni Plenkovića i kaže “ajmo sada staviti Matešu’, dodao je Rakar.

'Godinu i pol dana smo mu dali šansu, od nas koji ga nismo podržavali nikada niste čuli javne kritike na račun predsjednika, ali nakon godinu i pol dana morali smo reagirati. Hoće li otvoriti oči ili neće, stvarno ne znam. Nadam se da hoće, a da bi se to dogodilo pretpostavljam da mu njegov mentor Zlatko Komadina mora reći da odstupi i tada će mu se i oči otvoriti. Hoće li do toga doći, vidjet ćemo',rekao je danas Damir Tomić.

