FORTENOVA GRUPA U NOVIM PROBLEMIMA: Dug Banca Intese se može naplatiti imovinom Agrokora; ostaju bez manjeg dijela Dijamanta?

Dug Banca Intese može se naplatiti imovinom Agrokora, pa je moguće da će Fortenova grupa ostati bez manjeg dijela tvornice ulja Dijamant

Fortenova se ovaj tjedan mora suočiti s novim problemima s imovinom koja je i dalje formalno u vlasništvu Agrokora, piše u subotu Večernji list. Nakon što su im u Sloveniji zaplijenjene dionice Mercatora, u Srbiji je pravomoćnom postala odluka da se dug Banca Intese od 15,2 milijuna eura s kamatama, kao i troškovi postupka, može naplatiti imovinom Agrokora. To pak znači da Fortenova može ostati bez manjeg dijela tvornice ulja Dijamant, čiju je prodaju banka blokirala još u rujnu 2017. godine, navodi dnevnik.

I Sberbank je tada blokirala prodaju Dijamanta, ali zbog znatno većeg duga od 100 milijuna eura. Ipak, tijekom 2018. godine, uoči sklapanja nagodbe vjerovnika, postignut je sporazum sa Sberbankom po kojem su ruska banka i danas najveći suvlasnik Fortenova grupe trebala odustati od svih tužbi protiv Agrokora u Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji. U Hrvatskoj tužbe nisu moguće jer ih lex Agrokor onemogućava.

Tužba Fortenove

U Fortenovi pak objašnjavaju da je Banca Intesa kao vjerovnik Agrokora svoja potraživanja naplatila nagodbom te da, ako aktivira svoje pravo o naplati ukupnog duga, može očekivati tužbu Fortenove jer se nitko ne može naplatiti u dva navrata, ali isto tako napominju i da nakon pravomoćnosti presude banka ima pravo naplatiti dug.

“Suprotno navodima iz presude, a sukladno Nagodbi vjerovnika Agrokora čija je implementacija započela 1. travnja 2019. godine, Banca Intesa Beograd već se naplatila za cjelokupno navedeno potraživanje tako da je primila vlasničke i dužničke vrijednosne papire, i to depozitarne potvrde, u nominalnom iznosu od 1,34 milijuna eura i zamjenjive obveznice u nominalnom iznosu od 5,4 milijuna eura, čime je postala suvlasnik Fortenova grupe s udjelom od 0,5 posto”, kažu u Fortenovi te dodaju da je to Agrokor istaknuo u postupku, ali “sud u Srbiji nije uzeo u obzir, i to zbog proceduralnih, a ne sadržajnih razloga”.

Nakon zapljene dionica Mercatora u Sloveniji, tako se u novoj poslovnoj godini Fortenova mora suočiti s još jednim problemom koji dolazi iz zemalja u kojima lex Agrokor nije priznat, donosi Večernji list.

