FOKUS SE HVALI DA JEDINI TJERA DRŽAVU IZ VAŠIH DŽEPOVA; Nađi: ‘Cijena napretka je usuditi se. Ne bojimo se ni lijevih ni desnih’

Fokus, koji obilježava prvu godišnjicu, poručio je danas da je jedina stranka koja tjera državu iz džepova poduzetnika i građana te poziva na osobnu odgovornost. U samo godinu dana stranka Fokus je postigla zavidan uspjeh, jer je u samo nekoliko mjeseci nakon osnivanja zadobila parlamentarni status, a izdvojila se i u zagovaranju javnih politika, posebice prava privatnog sektora, smanjenja poreza i podizanja efikasnosti javne uprave, ocjenjuje se u nedjelju u priopćenju za javnost.

Ističe se da je stranka Fokus, već u prvom čitanju, jedina bila protiv Zakona o obnovi potresom pogođenih područja i ponudila svoj model, koji se bazira na beskamatnim kreditima i oslobađanju PDV-a za obnovu oštećenih nekretnina te stopostotno financiranom obnovom, samo za socijalne slučajeve po imovinskom cenzusu.

“Cijena napretka je usuditi se. Jako sam ponosan na sve nas, jer smo pokazali konkretno protivljenje političkom beznađu i krenuli u stvaranje boljeg sutra. Ne bojimo se ni lijevih ni desnih, a to što nas oni još uvijek gledaju s visoka, naša je najveća prednost”, naglasio je predsjednik stranke i saborski zastupnik Davor Nađi.

Obnova Zagreba kao pljačka stoljeća

Poručio je da će njihova pobjeda biti to što će “veliki i tromi javni servis učiniti funkcionalnim, a ujedno istjerati državu iz džepova poduzetnika i građana”. “Mi imamo fokus na bitno i to pokazujemo svaki dan. Jedini smo koji nudimo konkretna rješenja za probleme u kojima se Hrvatska nalazi”, istaknuo je Davor Nađi i potkrijepio to potezima, koje su do sada proveli gradonačelnici i načelnici te stranke. Naime, svi gradovi kojima upravljaju Fokusovi gradonačelnici su ukinuli porez na potrošnju, a ističu i kako je Fokus jedina stranka koja je na početku lockdowna donijela set mjera poreznog rasterećenja privatnog sektora, u svim jedinicama lokalne samouprave kojima upravlja.

U priopćenju se ocjenjuje da se Fokus istaknuo i svojim stavom prema obnovi Zagreba, koju je prozvao pljačkom stoljeća. “Dogodilo se upravo ono što je Fokus još prije godinu dana upozoravao – i dan danas nemamo jasne odgovore na četiri ključna pitanja: Tko obnavlja? S kojim će se novcima obnova provesti? Kad kreće obnova? te kojim će se skupinama ljudi prvo obnavljati stambeni objekti?”

Ključan problem obnove, koji Fokus vidi u ovakvom Zakonu, je to što su svi hrvatski građani, po Zakonu, prisiljeni izdvajati za obnovu. Tako, primjerice, obnovu skupih stanova u centru grada plaćaju i podstanarske obitelji u Novom Zagrebu, koje jedva spajaju kraj s krajem. Važno je, pritom, upozorava Fokus, istaknuti da se ne rješavaju ni problemi konzervatora, niti imovinsko-pravni problemi.