FIŽULIĆ ŽESTOKO ‘IZRIBAO’ BEROŠA: ‘On je slučajni ministar, prvak isprazne retorike i vojnik partije. A ovo me posebno iritiralo’

‘Ministar Beroš će prije otići iz Vlade nego što Hrvatska vidi bilo kakvu reformu. Stvarna reforma zdravstva ne može biti projekt jednog ministra ili ministarstva, ona mora biti projekt cijele Vlade’, rekao je Goranko Fižulić

Goranko Fižulić, bivši ministar gospodarstva, za N1 je komentirao situaciju u kojoj se nalazi ministar zdravstva Vili Beroš.

“Ministar Beroš je postao stjecajem okolnosti slučajni ministar, jer je njegov prethodnik Kujundžić bio osuđen na ostavku. On vjerojatno nikad nije ni sanjao da će biti ministar, a postao je i slučajni heroj. Naime, našao se u poziciji ministra zdravstva kad je Hrvatska bila prestrašena prvim valom koronavirusa i onda je javnost gledala u njemu heroja koji je kao spriječio širenje zaraze i epidemije u Hrvatskoj. Naravno da to nije bila istina”, rekao je Fižulić za N1.

Fižulić je ministra zdravstva nazvao i “prvakom isprazne retorike”.

SUPER VILI JE U PROBLEMU, OPORBA MU SPREMA OPOZIV: I to nije sve, SDP priprema i zamku za Plenkovića

DONOSIMO SNIMKU: Nikad žešći Marić ‘naribao’ Beroša: ‘Jako mi se sviđa da smo ovdje bez kamera, ne moramo se suzdržavati…’

‘Vruća stolica’

“Ono što je mene posebno iritiralo je to što je ministar Beroš bio sklon friziranju podataka, kao npr. koliko Hrvatska ima ležajeva, koliko intenzivne njege, koliko timova liječnika koji mogu servisirati one koji u na respiratorima. To su podaci koji su u drugim državama dostupni na internetskim stranicama, a u Hrvatskoj je to i dalje tajna”, rekao je. Dodao je da je “Beroš vojnik partije”. “Cijelo je vrijeme uvjeravao javnost da je epidemiološka situacija dobra, a da će se epidemiju pobijediti savjesnim i odgovornim ponašanjem građana.

To je jedna vrlo vruća stolica, a ministar Beroš tu je asistirao gledajući u Banske dvore i Andreja Plenkovića, jedinu osobu koja zapravo odlučuje o njegovoj sudbini. Ministar Beroš nije ništa učinio u ovih 14 mjeseci u stvarnoj borbi protiv epidemije, to su učinili neki drugi ljudi iz Stožera ili iz Vlade”, rekao je Fižulić te dodao da je “Beroš ministar na stvarnom odlasku”.

“Ministar Beroš će prije otići iz Vlade nego što Hrvatska vidi bilo kakvu reformu. Stvarna reforma zdravstva ne može biti projekt jednog ministra ili ministarstva, ona mora biti projekt cijele Vlade”, zaključio je Fižulić.

TVRTKA KOJA JE RADILA CIJEPISE UZELA I POTICAJE ZBOG KRIZE: Iako su imali veliki rast u 2019., dobili su 90.000 kn za radnike