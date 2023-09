Snimateljica Helena Mahović otužuje kolegu snimatelja da ju je fizički napao na komemoraciji generalu Tusu.

U svom Facebook statusu navela je da ju je nekoliko puta udario svojom kamerom u glavu, a nije prestao ni kada ga je zamolila da to ne radi. Tada ju je gurnuo. Mahović navodi da je eskalaciju spriječio drugi snimatelj koji ju je obranio.

"Zbog svega htjeli su zvati i policiju. Sve se odvijalo usred MORH-a", napisala je Mahović na svom Facebook statusu.

"Riječ je o čovjeku sklonom incidentnom ponašanju i već mu je u nekoliko institucija zabranjen ulaz. Da stvar bude bolja, sada se on okolo žali kako sam ja njega napala jer sam u PMS-u. Stariji je od mene 20 godina i viši od mene za dvije glave. Ipak bilo je puno svjedoka oko mene pa ćemo to riješiti. Grozno je kad muškarac napadne ženu, a još je gore kad ti to u trenutku snimanja napravi kolega", napisala je Helena Mahović.