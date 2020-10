Brinemo se, pazimo na goste i na sebe, želimo raditi, Nemojte nas rušiti nerazumnim koracima, nemojte nam prijetiti golemim kaznama zbog nepridržavanja mjera koje nisu provedive u stvarnosti

Sve više ugostitelja ističe kako su mjere koje im nameće Stožer ne samo štetne, nego i teoretski neprovedive.

Otvorenim pismom, Stožeru se obratio i poznati riječki klub.

Objavu prenosimo u cijelosti:

“Ovo neće biti tugaljiva objava, radi se dalje po planu, ali kao aktivan lokal u centru Rijeke smatramo da moramo reagirati na društvene aktualnosti.”, počinje u svojoj objavi Klub Bačva.

“Od 11. svibnja kad je završio lockdown, dakle sad već više od pet mjeseci, u Klubu Bačva pridržavamo se relevantnih mjera – nema zadržavanja na šanku, nema dijeljenja grickalica gostima, nema pepeljara dok netko ne sjedne za stol, nema cjenika, osoblje koje se trudi nositi maske koliko je moguće, dezinficijens svima na raspolaganju. Skraćivanje radnog vremena, kad već pišemo iskreno, nam nije proizvelo značajne teškoće jer nismo noćni klub. Neovisno o tome, otkazali smo glazbeni program vikendom podjednako iz sigurnosnih razloga koliko i iz financijskih – nismo imali namjeru dopustiti da se lokal na ikoji način poveže sa zarazom, a i nismo bili sigurni koliko će biti interesa za takve ponešto dinamičnije sadržaje. Naš kvizaški program nastavili smo u početku posebno oprezno, a kasnije smo već bili i ponešto fleksibilniji kad smo vidjeli da se svi ponašaju pametno i razumno disciplinirano.

‘Ni jedan slučaj u Rijeci nije bio vezan uz ugostiteljstvo’

U cijelom tom procesu nam je bilo iznimno drago da se nigdje po Rijeci nije dogodilo žarište koje je bilo povezano s nekim lokalom, barem što mi znamo. Štoviše, koliko znamo, nije čak nijedan slučaj na području Rijeke bio vezan za ugostiteljstvo općenito.

Pokoji mjesec kasnije stižemo sada i do sredine listopada. S dramatičnim porastom broja zaraženih budno smo pratili planove o novim mjerama. Plan da se moguće dodatno ograniči radno vrijeme – ok preživjet ćemo. Plan da se maske moraju nositi u svakom trenu osim dok gosti sjede za svojim stolom – čak zvuči razumno, ne znamo hoće li to demotivirati goste, ali nema problema.

Plan za posebne restrikcije za događanja na kojima je više od 50 ljudi – ne razumijemo odnosi li se to na ukupnu količinu gostiju u lokalu, valjda ćemo nekad saznat. Plan za covid redare – prvo dizanje obrve jer zvuči smiješno. Plan za strože ograničenje kvadrature po gostu i plan da se stolovi stave na tri metra udaljenosti – kraj rasprave.

Tek na tom zadnjem elementu smo zapravo osvijestili koliko ljudi koji donose pravila ne razumiju kako sustav funkcionira u praksi, kolike su stvarne veličine lokala i koliko svaki ugostitelj ovisi o (gotovo) svakom gostu. I sad ne želimo uopće pričati o porezima, prirezima, parafiskalnim nametima i tako dalje, rekli smo da ovo neće biti priča o depresivnom ugostitelju.

Baš poput jučerašnjeg teksta naših zagrebačkih kolega iz La Štruka, naglašavamo da ne pišemo ovo radi teorija zavjera i ostalih situacija kakve su se mogle čuti prošle subote na Jadranskom trgu. Situacija je ozbiljna, shvatili smo je ozbiljno, pridržavamo se svih obaveznih mjera i relevantnih preporuka te to želimo činiti i dalje. Mi možda problematiku s kvadraturom nećemo osjetiti jer smo relativno velik lokal, ali mnogi nemaju takav, uvjetno rečeno, luksuz, a žele raditi. Želimo da se naši gosti i naše osoblje osjećaju sigurno tijekom boravka u Bačvi i nadamo se da su se osjećali sigurno do sada. Znamo da isto to žele i naši kolege po gradu.

Sve što želimo zauzvrat je da se nadležne strukture prema nama odnose sa zdravom dozom logike. Brinemo se, pazimo na goste i na sebe, želimo raditi, što znači da želimo zaraditi za sebe i za sve obveze prema javnim proračunima. Nemojte nas rušiti nerazumnim koracima, nemojte nam prijetiti golemim kaznama zbog nepridržavanja mjera koje nisu provedive u stvarnosti, nemojte nas stavljati u isti koš s objektima u naseljima i gradovima gdje je problem značajan.

Nismo protiv vlasti, nismo protiv Stožera, nismo protiv mjera sigurnosti i sigurnosti općenito. Mi smo samo ugostitelji. Želimo samo razumne i logične korake. I želimo raditi”, poručuju iz Kluba Bačva.

