FINANCIJSKI STRUČNJAK OTKRIVA ŠTO SE DOGAĐA S KRAŠEM: ‘Ovo još nikad u povijesti nije zabilježeno! Tri strane bore se za većinski udio’

Stručnjak za korporativne financije Andrej Grubišić prokomentirao je odluku Kraš-ESOP-a da ne ide u preuzimanje dionica te moguće namjere Nebojše Šaranovića koji je kupio više od 18 posto dionica tvrtke

Danas je jednoglasno odlučeno kako radnici Kraša neće krenuti u zajedničko preuzimanje dionica s braćom Pivac, a kao razlog je prokuristica Kraš-ESOP-a, Zrinka Vrhovski navela “nemogućnost Kraš ESOP-a da u slučaju zajedničkog djelovanja s Pivcem osigura održivu financijsku konstrukciju za sudjelovanje u postupku preuzimanju Kraša. Osnovni i primarni cilj postojanja KRAŠ ESOP-a je očuvanje učešća radnika Kraša kao dioničara u vlasničkoj strukturi Kraša. Time se štite radna mjesta, ali i materijalna i ostala prava u kompaniji.”

Braća Pivac, najveći pojedinačni dioničari tvrtke s 30,7 posto dionica nisu htjeli ništa komentirati. No, s dionicama Kraša se i dalje trguje. Od dobrovoljne ponude braće Pivac za preuzimanjem tvrtki, prije 20-ak dana, trgovalo se s 350 milijuna kuna dionica Kraša.

“Promet je do ovog trenutka 10 milijuna kuna, cijena se održala na nekih 1000 kuna. U odnosu na promet od 68 milijuna kuna u jednom danu može se činiti malen, no to je uobičajen promet za sve dionice u jednom danu, tako da ovih 10 milijuna kuna nije uopće malo”, kaže Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze.

Više od 18 posto udjela već ima Nebojša Šaranović, beogradski poduzetnik dosad je skupio već više od 18 posto udjela. On je vlasnik kompanije Kappa star limited sa sjedištem na Cipru, u čijem su sastavu Jaffa i Banini.

“Ovo je sigurno jako uzbudljivo razdoblje. Mislim da se nikad nije dogodilo u našoj povijesti tri različite strane koje se bore u većinski udio u kompaniji. Zato je ova priča Kraša donijela veliki uzmah i za druge dionice”, kaže Gažić.

Cijene dionica probile plafon

Šaranović je ušao u tijesnu bitku s Kraš-ESOP-om, jer poduzetnik ima 18,43 posto udjela, a radnici 18,45 posto dionica tvrtke. Stručnjak za korporativne financije Andrej Grubišić u razgovoru za RTL Danas rekao je da današnja odluka radnika ne iznenađuje.

“Radnici nemaju financijskih sredstava da bi mogli pratiti tu transakciju. Mesna industrija Pivac je rekla da u slučaju da oni imaju želju, a nemaju sredstva, da su spremni isfinancirati transakciju, no onda bi trebali ući u jedan međuvlasnički sporazum gdje bi regulirali međusobne odnose. Išli oni s Pivcem ili ne, oni imaju korektne odnose s mesnom industrijom i mislim da oni neće biti na nikoji način oštećeni”, smatra Grubišić.

Braća Pivac ne žele otkriti svoju taktiku, a Grubišić očekuje njihovu javnu ponudu.

“Trideset dana nakon njenog isteka oni mogu nesmetano kupovati dionice Kraša. Ono što bi me jako iznenadilo da daju ponudu koja će biti približna cijeni kojom se danas trguje. Sve iznad 600 kuna za Kraš ulazi u zonu izrazito napete evaluacije i svatko tko bi ga preuzimao po većoj evaluaciji morao bi imati vrlo jasan plan kako će iskoristiti sve sinergijske efekte. Stvarno je intrizično povećati dionice Kraša”, kaže Grubišić.

Šaranović želi prodati svoje dionice?

Odvjetnički ured koji zastupa Šaranovića u svom je priopćenju naveo kako on nema namjeru dati javnu ponudu za preuzimanje dionica. Grubišić smatra da on želi prisiliti nekog od dioničara da otkupi njegov paket.

“Tu se stvari kompliciraju obzirom na relativnu evaluaciju koju je on dosad plaćao za dionice. Po današnjoj cijeni to sugerira da je kompanija evaluirana otprilike 15-ak puta iznos njene operativne zarade. On je po mojim brzinskim izračunima na dionice potrošio plus-minus 30-ak milijuna eura, s tim da je dokapitalizacija kompanije u prosincu 2018. bila na upola manjoj evaluaciji i u međuvremenu se nisu desili nikakvi intrinzični razlozi koji bi opravdali ovakav rast cijene dionica”, kaže Grubišić.

Grubišić kaže kako ESOP nema namjeru prodavati dionice, ali ne želi ulaziti u nagađanja je li to dobra odluka ili nije.

“Ako postoji netko tko je spreman platiti 1000 kuna za dionicu, ja mislim da je to dobar poslovni potez, a loš onoga koji to kupuje”, zaključuje Grubišić.