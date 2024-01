U Hrvatskoj je u ovom trenutku 230.000 blokiranih građana. Duguju 2,35 milijarde eura, samo na ime glavnice, kažu posljednji podaci. Razlozi zašto građani padaju u probleme slični su kao i u drugim europskim zemljama, rekao je financijski savjetnik Igor Škrgatić za N1.

Najčešće su to prihodi, odnosno gubitak posla ili pad primanja. Vrlo kratko je potrebno da bi problem postao gotovo nerješiv, kaže Škrgatić. Napominje da su u Hrvatskoj veliki problem i kocka i klađenje, a da se s tim nitko ozbiljno ne bavi.

'Na razini EU je oko 14% stanovništva prezaduženo'

Više od 81 posto dužnika u Hrvatskoj su u dugotrajnoj blokadi. Škrgatić kaže da su visoke brojke već dugo takve i da će takve i ostati. Dodaje da treba u obzir uzeti i one s neaktivnim ovrhama kojih je oko 80.000, one s prisilnom napalatom kod poslodavca i one koji su prezaduženi.

"Brojka je značajno veća, na razini EU je to oko 14 posto stanovništva koje je prezaduženo. To kod nas sigurno nije manje od 500.000 građana", tvrdi financijski savjetnik.

Kako se izvući?

Opisao je i što napraviti da se izvučete iz problema. Prvi korak je najbolje napraviti prije prisilne naplate.

"Kad dođe nepredviđena obveza ili padnu prihodi, s vjerovnicima treba stupiti u komunikaciju i pokušati napraviti moratorij, mjere olakšanja otplate kredita jer ako dođete do toga da vas se prisilno naplaćuje, iz te situacije je teško izaći. Ako ipak dođe do toga, opet nije kasno da komunicirate s vjerovnicima, možete se obratiti i nama, ali nema čarobnog štapića jer je pravni okvir vrlo kompliciran i nije napravljen na način da pomaže ljudima. Ljudi ne mogu sami i potreban je individualan pristup", istaknuo je Škrgatić koji građanima pomaže i savjetovanjem kroz udrugu Padobran.

Iako kaže da ovršni zakon može biti bolji, smatra da zakon neće riješiti problem prezaduženosti.

