Financijski savjetnik Danko Sučević govorio je za HRT o tome hoće li napokon i u Hrvatskoj inflacija usporiti i cijene početi padati. Rekao je da će se pad inflacije događati istodobno kad i u ostalim zemljama EU-a. "No to ne znači da će cijene padati. Znači da će manje rasti", istaknuo je.

"Dugoročno će uvođenje eura utjecati na smanjivanje, odnosno nepovećavanje inflacije. Kratkoročno, o čemu sad pričamo to bi moglo imati nekakav utjecaj", rekao je i dodao da ne misli da je istinita priča o velikim poskupljenjima s 31. prosinca na 1. siječnja.

"Mislim da su to izolirani slučajevi i nalaz državnog inspektorata vam pokazuje da oko 70 - 80 posto cijene nisu podignute. Mislim da je povećanje cijena 1. siječnja vrlo loš potez za prodavače i da oni to nisu masovno napravili. Uvjeren sam da će zbog toga što se cijene neće dizati u siječnju inflacija u siječnju biti znatno niža nego u prosincu i veljači. Ali ono što se definitivno događa, a to vidimo i po stopama inflacije, jest da su se cijene dizale 1. rujna, 1. listopada, 1. studenog i 1. prosinca. Mislim da se 1. siječnja nisu dignule, ali da će se opet dići 1. veljače, u ožujku i u travnju. Mi i dalje govorimo o inflaciji od blizu 10 posto. S druge strane, imate efekt siječanjskih popusta", tvrdi Sučević.

Neki proizvodi kod nas su skuplji, a neki jeftiniji. "Cijena bilo čega, pogotovo u maloprodaji, prvenstveno je rezultat potražnje i ponude. Nutella se uvijek uzima kao primjer. Ako je ona u Njemačkoj jeftinija, to je zbog toga što je tamo ili veća ponuda ili manja potražnja. Sigurno znamo da je u Njemačkoj ponuda veća, ponuda zamjenskih proizvoda za Nutellu.

Treba nam veća konkurencija. Ulaskom u Schengen i euro ta će konkurencija biti veća u Hrvatskoj. Jer barijere ulaska svih drugih konkurenata od Nutelle sad su niže, oni ne moraju više preračunavati eure u kune i raditi neke posebne cjenovne politike za ulazak u Hrvatsku. Mislim da je uvođenje eura generalno jako dobra gesta i da možemo očekivati jako dobre vijesti i biti optimistični", istaknuo je Sučević.