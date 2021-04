FINA TVRDI KAKO NE TREBA OBIJATI ŠALTERE, ALI SUMINA SE OPET JAVIO: ‘Očito je negdje zakazalo’

‘Možda to doista nije do FINE, nego do ljudi koji su projektirali sustav. U tom slučaju – ja im se ispričavam. Ali kao što sam rekao – da, ja sam morao ići po šalterima FINE. Koja je korist digitalizacije ako se koristi u manje od 10% slučajeva? Očito je negdje zakazalo’, poručio je Sumina

Nakon što je Alan Sumina, jedan od naših najuspješnijih poduzetnika, medijski istupio govoreći o problemima s kojima se susreo prilikom pokretanja vlastitog poslovanja, koji, između ostalog, uključuju i “hodočašćenje” po šalterima i prikupljanje pečata.

“Ne mogu baš reći da sve te šaltere obilazim, dosta je tu stvari bilo riješeno od odvjetnika ili javnog bilježnika. No, imate jednu najbanalniju stvar. Fina, kao agencija koja ne postoji ni u jednoj državi EU-a, ona je spona između vašeg otvaranja tvrtke i žiro-računa u banci. Ne možete otvoriti žiro-račun bez da imate izvod stvarnih vlasnika iz Fine. Pa morate ići u Finu dati izjavu o stvarnim vlasnicima da bi vam oni dali potvrdu o stvarnim vlasnicima i onda je morate nositi u banku. Nije to toliki problem, ali je nepotrebno. U većini država EU-a to ne postoji”, rekao je Sumina.

Fina poručila: Može se bez šaltera

Oglasila se i Fina, rekavši da za otvaranje poslovanja u Hrvatskoj “nije potrebno posjetiti niti jedan šalter”.

“Putem jedinstvenog informacijskog sustava – START, građani Republike Hrvatske mogu elektroničkim putem pokrenuti poslovanje (d.o.o., j.d.o.o. i obrt) iz vlastitog doma, 24 sata dnevno, bez punomoćnika, u samo nekoliko dana te uz značajne uštede.

START je moderna e-usluga, utemeljena na načelu jednokratnog unosa minimalno potrebnih podataka. Svi se dostupni podaci povlače iz javnih registara i dostupnih baza podataka te se automatski razmjenjuju. Za korisnika nema odlaska u zasebne institucije niti dokumentacije u papirnatom obliku. Osim što je poslovanje moguće pokrenuti u svega nekoliko dana, iz vlastitog doma, i troškovi pokretanja poslovanja kroz START su niži”, navela je Fina u svom priopćenju.

Na njihovo priopćenje reagirao je i Alan Sumina objavom na Facebooku.

‘Očito je negdje zakazalo’

“Ako je moja objava pridonjela reklami navedenog sustava – izvrsno.

Međutim, zanimljiv je ovaj podatak da je u 15 mjeseci registrirano svega 614 d.o.o. putem navedenog sustava, dok se u istom periodu u RH osnovalo više od 7 000 d.o.o. U prijevodu – navedeni sustav je korišten u manje od 10% osnivanja novih tvrtki.

Ili da prevedemo – 90% poduzetnika i dalje ide po šalterima FINE jer je navedeni sustav ili prekompliciran ili nepraktičan ili ga jednostavno ne znaju koristiti. U mom konkretnom slučaju – ja ga nisam mogao koristiti iz 4 razloga:

zahtjeva certifikat razine 4 (znači, na šalter FINE da se izvadi, imam razinu 3 koju ne podržava) radi samo na Windows računalu (Macintosh ne podržava) osnivački akt je zahtjevao neke izmjene u odnosu na defaultni koji nudi FINAin sustav temeljni kapital se naplaćuje putem kreditne kartice – što je nepraktično kada se radi o većem iznosu jer mi kartica nema takve limite

Možda to doista nije do FINE, nego do ljudi koji su projektirali sustav. U tom slučaju – ja im se ispričavam. Ali kao što sam rekao – da, ja sam morao ići po šalterima FINE. I na kraju, koja je korist digitalizacije ako se koristi u manje od 10% slučajeva? Očito je negdje zakazalo”, napisao je Sumina.