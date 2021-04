FINA ODGOVORILA OSNIVAČU NANOBITA: ‘Njegov istup shvaćamo kao dodatnu potvrdu da je nužno o ovome informirati građane’

‘Putem jedinstvenog informacijskog sustava – START, građani Republike Hrvatske mogu elektroničkim putem pokrenuti poslovanje iz vlastitog doma, 24 sata dnevno, bez punomoćnika, u samo nekoliko dana te uz značajne uštede’, poručili su iz Fine

Alan Sumina, jedan od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika i osnivač Nanobita jučer je na Facebooku napisao objavu u kojoj je istaknuo da je Hrvatsku uništila birokracija. Sumina je, kaže, otvarao tvrtke u Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Rumunjskoj te nigdje nije morao obilaziti šaltere i “skupljati” pečate. “Ne da se nismo pomakli, nego smo se unazadili”, tvrdi Sumina.

“Kod nas su mnoge stvari u 12 godina ostale iste, a svi drugi su se pomakli. U teoriji vi možete putem interneta otvoriti tvrtku, no u praksi ne možete ako vam je osnivački akt imalo drugačiji od onoga kako je to predviđeno kod Fine”, kazao je Sumina u jučerašnjem RTL Direktu, dodavši da se u praksi ipak, ako stvari nisu standardne, moramo pouzdati u šaltere.

U Hrvatskoj već dva tjedna pokušava otvoriti tvrtku.

“Ne mogu baš reći da sve te šaltere obilazim, dosta je tu stvari bilo riješeno od odvjetnika ili javnog bilježnika. No, imate jednu najbanalniju stvar. Fina, kao agencija koja ne postoji ni u jednoj državi EU-a, ona je spona između vašeg otvaranja tvrtke i žiro-računa u banci. Ne možete otvoriti žiro-račun bez da imate izvod stvarnih vlasnika iz Fine. Pa morate ići u Finu dati izjavu o stvarnim vlasnicima da bi vam oni dali potvrdu o stvarnim vlasnicima i onda je morate nositi u banku. Nije to toliki problem, ali je nepotrebno. U većini država EU-a to ne postoji”, rekao je.

‘Građani mogu elektroničkim putem pokrenuti poslovanje’

Danas je Alanu Sumini odgovorila Fina, čije priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Putem jedinstvenog informacijskog sustava – START, građani Republike Hrvatske mogu elektroničkim putem pokrenuti poslovanje (d.o.o., j.d.o.o. i obrt) iz vlastitog doma, 24 sata dnevno, bez punomoćnika, u samo nekoliko dana te uz značajne uštede.

START je moderna e-usluga, utemeljena na načelu jednokratnog unosa minimalno potrebnih podataka. Svi se dostupni podaci povlače iz javnih registara i dostupnih baza podataka te se automatski razmjenjuju. Za korisnika nema odlaska u zasebne institucije niti dokumentacije u papirnatom obliku. Osim što je poslovanje moguće pokrenuti u svega nekoliko dana, iz vlastitog doma, i troškovi pokretanja poslovanja kroz START su niži.

To je najznačajnije kod pokretanja poslovanja za d.o.o., jer nema troškova izrade i javnobilježničke ovjere osnivačke dokumentacije, a sudska je pristojba prepolovljena pa novi poduzetnici mogu uštedjeti i više od 2.500 kuna. Od prosinca 2019. kad je START uspostavljen do kraja veljače 2021. godine (odnosno u 15 mjeseci postojanja) kroz START je poslovanje pokrenulo ukupno 1.214 poduzetnika (od čega je 614 d.o.o., 437 j.d.o.o. i 163 obrta).

Fina je s projektom START – sustav za elektroničko pokretanje poslovanja, osvojila nagradu za najbolji digitalni projekt u 2020. godini u Jadranskoj regiji. Ovu nagradu, koja potiče inicijative i izvrsnost u području digitalne transformacije, dodjeljuje tvrtka IDC Adriatics, podružnica neovisne analitičke tvrtke International Data Corporation koja posluje u više od stotinu zemalja svijeta. Nositelj uspostave sustava START je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a operativno ga je uspostavila Fina. START komunicira i razmjenjuje podatke sa sustavima sljedećih dionika: Ministarstva pravosuđa i uprave (sudski registar), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Obrtni registar), Državnog zavoda za statistiku, Ministarstva financija – Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te banaka u kojima poduzetnici otvaraju račune prilikom pokretanja poslovanja. Partneri STARTA su također Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Ministarstvo unutarnjih poslova RH te Državna geodetska uprava.

START je dostupan preko sustava e-Građani i portala start.gov.hr, a jedini uvjet za pristupanje uslugama elektroničkog pokretanja poslovanja jest pristup vjerodajnicama visoke razine sigurnosti- elektroničkom osobnom iskaznicom (eOI) ili Fininim osobnim certifikatom. S obzirom na to da većina građana Republike Hrvatske posjeduje elektroničku osobnu iskaznicu (izdaju se od 2015. godine), jedino što je potrebno jest nabaviti čitač osobne iskaznice kako bi se čitav proces pokretanja poslovanja mogao obaviti online putem. Osim svega navedenog, napominjemo kako Fina omogućava online upis u Registar stvarnih vlasnika, kao i online preuzimanje izvatka iz Registra stvarnih vlasnika. Registar stvarnih vlasnika ustrojen na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a operativno ga u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, vodi Financijska agencija. Sam Registar je uspostavljen temeljem europskih propisa odnosno direktiva kojih se trebaju pridržavati sve članice Europske unije.

Žao nam je što je gospodin Sumina imao neugodno iskustvo prilikom otvaranja poslovanja, no sam je izjavio kako se u njegovom slučaju radi o nestandardnom osnivačkom aktu, koji iziskuje angažiranje pravne pomoći i stoga se niti ne može obaviti standardnim postupkom, odnosno online, putem sustava START. Osnivački akti u postupku osnivanja na daljinu prilog su Zakonu o trgovačkim društvima. Cilj standardizacije putem sustava START upravo je omogućiti poduzetnicima osnivanje bez pravne pomoći. Standardni postupak po svom sadržaju odgovara većini osnivača u Republici Hrvatskoj, a uvijek će postojati društva s potrebom za nestandardnim osnivačkim aktom.

‘Nužno informiranje građana’

Gospodina Alana Suminu cijenimo kao uspješnog gospodarstvenika kojeg je Fina nagradila Zlatnom bilancom 2016. godine za najboljeg poduzetnika u djelatnosti, te mu tako iskazala priznanje za njegov uspjeh.

Iako je gospodin Sumina pokrenuo poslovanje temeljem nestandardnog osnivačkog akta, njegov istup u javnosti smatramo dodatnom potvrdom da je nužno informirati građane kako je u standardnom postupku moguće pokrenuti poslovanje elektroničkim putem, i to korištenjem sustava START, koji s ponosom ističemo kao jedan od najboljih primjera digitalizacije administrativnih procedura u Republici Hrvatskoj”, poručili su iz Fine.

