FINA NUDI ČAK 507 NEKRETNINA NA DRAŽBI: Tijekom ljeta bi ih moglo biti još i više; Bit će zanimljvo vidjeti tko je spreman investirati

Tijekom sljedeća dva do tri tjedna FINA će objaviti elektronske dražbe za ukupno 507 nekretnina koje su dio stečajnih postupaka

FINA je nakon obustave zbog epidemije koronavirusa, 18. svibnja ponovno pokrenula proceduru elektronskih dražbi nekretnina u stečajnim postupcima. Naime, Zakonom o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti do 1. kolovoza ne smiju se dirati nekretnine koje su predmeti ovršnih postupaka.

No, bez obzira na to bit će zanimljivo vidjeti jesu li kupci i dalje spremni investirati u te nekretnine, ali i kako će sustav e-dražbi raditi, s obzirom na to da se tijekom blokade nakupio velik broj dražbenih predmeta. Tako bi tijekom sljedeća dva ili tri tjedna postepeno mogla osvanuti ponuda za čak 507 dražbi koje su zbog epidemije odgođene ili nisu niti započele, piše Poslovni dnevnik. U započetim su dražbama neke jamčevine su već vraćene uplatiteljima, dok će ostale biti preknjižene u novi dražbeni postupak.

Zbog toga su se brojni dražbovatelji bunili. Naime, od 24. ožujka nisu mogli ulagati ponude za nekretnine elektronskim putem, iako je tijekom koronakrize velik broj drugih sadržaja tek postao digitaliziran i funkcionalan. No, ispostavilo se da je to jedino rješenje, zbog zainteresiranih kupaca koji nisu mogli putovati zbog uvedenih propusnica, ali i onih koji žive u mjestima bez poslovnica Fine, a nemaju elektronički certifikat bez kojeg sudjelovanje na dražbi nije moguće. Time dio kupaca ne bi mogao sudjelovati na dražbi, a osim njih zakinuti bi bili dužnici i vjerovnici, zbog mogućnosti da nekretnine budu prodane po nižoj, nepovoljnijoj cijeni.

Od početka ove godine do privremene odgode putem e-dražbi je prodano 219 nekretnina iz stečajnih postupaka. Ako od 1. kolovoza bude moguće stavljati na dražbu i nekretnine iz ovrha, kupcima će biti ponuđeno još 1092 nekretnine diljem Hrvatske.