FINA ‘NAMJESTILA’ DRŽAVNOJ TVRTCI ZAKUP SVOG RESTORANA: Ulupali 5,8 milijuna kuna, pa sve dali Pleteru ispod tržišne cijene

Nakon što je Financijska agencija za oko 1550 eura po metru kvadratnom uredila petstotinjak kvadrata svog restorana, bez javnog natječaja je taj prostor dala u zakup državnoj tvrtci Pleter i to za svega 1,7 eura po kvadratnom metru mjesečno

Nakon što je prije godinu dana Financijska agencija za 5,8 milijuna kuna uredila restoran i terasu na šestom katu svoje zgrade u zagrebačkoj Ulici grada Vukovara 70, Jutarnji je otkrio tko je i za koliko novca dobio u zakup taj prostor. Agencija se pobrinula da novac ne odlazi privatnim tvrtkama te je za vođenje restorana izabrala državnu tvrtku Pleter. S njom je ugovor o zakupu sklopljen još 21. siječnja prošle godine, šest mjeseci prije prvog natječaja za radove uređenja.

Taj je natječaj objavljen tek 5. srpnja, a procijenjena vrijednost radova na otprilike 500 kvadratnih metara restorana, terase, kuhinje i bivših ureda, iznosila je šest milijuna kuna s PDV-om. No sve je poništeno, jer je na natječaj stigla samo jedna ponuda i to milijun kuna skuplja od procjene. Potom je na sljedećem natječaju procijenjena vrijednost radova porasla na 6,4 milijuna kuna s PDV-om, no i on je poništen jer su odbijene sve četiri pristigle ponude. Na kraju je tek na trećem natječaju, u prosincu 2019., prihvaćena najjeftinija ponuda od 5,8 milijuna kuna, koju je ponudila tvrtka Mato promet.

Pleter morao osigurati i kuhinjsku opremu

S obzirom na površinu obuhvaćenu radovima, ispada da je cijena tih radova oko 1550 eura za metar kvadratni, što je dosta, pogotovo ako se uzme u obzir da radovima nije predviđena nabavka kuhinjske opreme, koju je dužan osigurati zakupnik, u ovom slučaju tvrtka Pleter.

“Budući da će kuhinjsku i restoransku opremu osigurati zakupnik, Fina je procijenila da bi ukupna cijena uređenja restoranskog i kuhinjskog prostora, prostora koji je natječajnom dokumentacijom obuhvaćen, kao i svih potrebnih instalaterskih i rekonstrukcijskih radova iznosila 5.170.000 kuna. Konačna cijena će proizaći nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave na temelju pristiglih ponuda i odabira najpovoljnijeg ponuditelja”, poručili su tada iz FINA-e.

Gdje je interes građana?

U cijeloj je priči zanimljiv i podatak da FINA za zakup tog skupog prostora nije raspisala natječaj, već je Pleter izabran direktnim dogovorom. Tvrde da im je to omogućio zakon. “Ugovor je sklopljen bez raspisivanja javnog natječaja, budući da su i Zakupodavac i Zakupnik u vlasništvu Republike Hrvatske, a sve sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora”, stoji u odgovoru iz Fine.

Spomenuti članak inače doista kazuje da nema potrebe raspisivati javni natječaj ako međusobne ugovore sklapaju Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ali s napomenom kako je to omogućeno isključivo ako se radi o “općem, gospodarskom i socijalnom interesu građana”.

Koji je točno interes građana u ovom poslu, nije poznato, no zna se da Pleter FINA-i za zakup plaća 6250 kuna mjesečno, odnosno oko 850 eura. Iz FINA-e kažu kako je u tu cijenu uračunato da će pristup restoranu imati isključivo njihovi zaposlenici, zbog čega je Pleter ograničen u ostvarivanju prihoda. Inače, cijene zakupa poslovnih prostora se kreću između 20 i 30 eura po kvadratu, a uličnih prostora između 30 i 50 eura. Pleter plaća svega 1,7 eura zakupa po kvadratu.