"O tome što će se događati što se tiče HEP-a o tome će donijeti odluku Vlada. Nitko me nije zvao, ni DORH, ni USKOK, ako bilo tko bude zvao (odazvat ću se) jer je to dužnost svakoga. Nemam što kriti. Meni je u cilju i interesu kao i cijeloj Vladi da se do najsitnijeg detalja sve oko HEP-a razjasni", rekao je ministar Davor Filipović za RTL Danas, prenosi Danas.hr.

Smjene se ne boji. "Sve što sam radio dosad radio sam pošteno i časno i tako ću nastaviti u budućnosti. Bio sam sedam sati prisutan na Odboru za gospodarstvo gdje sam odgovorio do sitnih detalja na sva pitanja. Jesam li o smjeni razgovarao s premijerom Plenkovićem? Ne", dodaje.

Odgovornost Vlade ne vidi niti u cijenama, te ističe kako je Vlada napravila sve, a da su za cijene krivi neki proizvođači i trgovci koji neopravdano dižu cijene. Nakon što je hvalio poteze Vlade koja je ograničila cijene energenata, prozvao je trgovačke centre.

'Ako vlada napravi sve, onda se očekuje odgovorno ponašanje'

"Što se tiče cijena u trgovačkim lancima moramo se svi odgovorno ponašati. Ako Vlada napravi sve onda se očekuje odgovorno ponašanje od strane trgovačkih lanaca i proizvođača hrane. Kod dijela trgovaca sigurno je izostalo to odgovorno ponašanje. Vlada je napravila sve što smo mogli napraviti", rekao je, a na pitanje planira li Vlada nešto konkretno poduzeto, odgovorio je neodređeno: "Svi moraju podnijeti teret ove krize, nije dobro gledati u vremenu krize što više novaca zarađivati preko leđa hrvatskih građana. A to e ono što radi dio poslovnih subjekata".

Ne vidi problem niti u sajamskim danima, koje su mnoge lokalne zajednice proglasile kao znak otpora zakonu u neradnoj nedjelji, niti o tome da građani kupuju kruh na benzinskim postajama: "Benzinske pumpe - dio njih je i dosad imao prodaju pekarskih proizvoda u svom asortimanu. Ne vidim da se tu događa nešto posebno. Ne vidim što to ne možemo kupiti u 6 dana u tjednu da baš nedjeljom moramo kupovati kruh ili ići u trgovinu. Sve se to može napraviti u danima prije. Treba se vratiti na svrhu - da obitelji provode vrijeme skupa…", rekao je za RTL.