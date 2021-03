FILIPOVIĆ ŽESTOKO PO ŠKORI: ‘Kandidirao se tek kad se uvjerio da je Bandić pokopan. Nije dovoljan jedan parking, treba cijeli grad uzeti’

Kao vlastiti najvažniji projekt, u slučaju da postane gradonačelnik, HDZ-ov Davor Filipović istaknuo je Nacionalnu dječju bolnicu

Davor Filipović, kandidat HDZ-a na lokalnim izborima u Gradu Zagrebu, iznio je dio svog programa za upravljanje gradom i komentirao kandidaturu Miroslava Škore na lokalnim izborima.

“Mislim da će Miroslav Škoro dobiti etiketu najhrabrijeg političara u Hrvatskoj jer je mjesecima skupljao hrabrost i tek nakon što se jučer uvjerio da je pokojni gradonačelnik pokopan, najavio je svoju kandidaturu. Najhrabriji je i iz razloga jer ne znam nikoga tko je odlučio srljati u treći izborni poraz u nizu. Podsjećam da je sudjelovao na Adventu, a svi znamo kako su se dodjeljivale kućice. I što sad? Nije dovoljna jedna kućica, nego pet ili deset? Našim je sugrađanima naplaćivao najskuplji parking u Zagrebu ispred bolnice. Nije dovoljan jedan parking, treba cijeli grad uzeti za parking”, pitao je Davor Filipović.

“To je stvar prošlosti, ta priča neće biti u našem gradu, ponudit ću novi model upravljanja gradom koji se bazira na konsolidaciji donacija, na transparentnoj obnovi grada kao i na projektima za naše sugrađane. Svim sugrađanima će biti dostupni svi ugovori na koji su potrošeni njihovi novci. Kad se gradi, bit će natpis gdje će se moći vidjeti što se radi, koja je cijena, rok i tko to radi. Inzistirat ću da svi pročelnici u gradskoj upravi i direktori u gradskim poduzećima objave imovinske kartice. Za podizanje transparentnosti svi članovi oporbe će imati pravo sudjelovati u javnim natječajima posebno onima velike vrijednosti. Uvest ću međunarodni antikorupcijski standard koji je uveden u Pragu”, rekao je Filipović za N1.

Na pitanje smatra li da je Škoro iskoristio ovu situaciju, odgovara kritizirajući i Tomislava Tomaševića:

“Škoro je najhrabriji političar kojeg poznajem u državi. Osvrnut ću se na Tomaševića koji je rekao da ima 400 ljudi koji mu dojavljuju vijesti iz Gradske uprave. To me ražalostilo jer implicira da će s njima preuzeti Zagreb i da nisu važne ni reference ni znanje, nego aktivizam. Ne možemo tako. Sandra Benčić je ovih dana tvrdila da se u Gradskoj upravi uništava dokumentacija. Pozivam sve institucije da provjere te navode jer ako je to točno, građani moraju znati. Ako nije točno, građani moraju znati da ih Benčić i Tomašević obmanjuju kako bi pripremili preuzimanje grada sa svojih 400 aktivista.”

Najvažniji projekt je Nacionalna dječja bolnica

O konkurenciji na lokalnim izborima kaže: “Svatko tko u utrku ulazi da bi došao do još više adventskih kućica, nije konkurencija nikome, ni meni ni Tomaševiću. Svi koji nemaju iskustvo koje se tiče grada, a osim Tomaševića nema ga nitko, svi oni objektivno nisu ozbiljna konkurencija. Grad nema vremena za čekanje.”

Filipović je u srijedu bio na sprovodu Milana Bandića i o tome je rekao: “Došao sam jer sam kao zastupnik četiri godine bio u Gradskoj skupštini i profesionalno surađivao s g. Bandićem. Mislim da je to bio minimum ljudskosti i pristojnosti od svakoga iz Skupštine.”

Također, napomenuo je da neće biti otpuštanja u gradskoj upravi: “Ono što su Tomašević i Klisović najavili da će rezati glave i tjerati ljude, tvrdim da nitko neće izgubiti posao. No, uvest ću sustav nagrađivanja i najbolji će imati priliku napredovati i razvijati potencijal.”

Kao vlastiti najvažniji projekt, u slučaju da postane gradonačelnik, istaknuo je Nacionalnu dječju bolnicu.

