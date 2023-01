Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u petak je nakon sjednice Vlade kazao da su od trgovačkih lanaca zatraženi popisi s cijenama, koje će građani moći uspoređivati.

Filipović je rekao kako je ministarstvo ovoga tjedna poslalo dopis prema deset najvećih trgovačkih lanaca sa zahtjevom da dostave cijene 80 artikala za cijelu prošlu godinu te da svaka dva tjedna dostavljaju nove podatke kako bi građani na jednome mjestu mogli uspoređivati cijene.

Dopis primili Konzum, Lidl, Plodine, Kaufland…

"Od ključne je važnosti da svaki poslovni subjekt u Republici Hrvatskoj, a posebice oni koji su pristupili Etičkom kodeksu, kontinuirano doprinose transparentnosti i zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura kako ne bi izgubili povjerenje svojih kupaca. Kao potpisnici inicijative Etičkog kodeksa, obvezali ste se svojim potrošačima jamčiti kako u procesu zamjene hrvatske kune eurom nećete neopravdano povećavati maloprodajne cijene te da ćete korektno preračunavati i iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti", navelo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u dopisu.

Trgovački lanci kojima je dopis upućen su Konzum, Lidl, Plodine, Kaufland, Spar, Tommy, Studenac, K. T. C., NTL te Mlin i pekare. Filipović je izjavio da su svi trgovački lanci obećali dostaviti podatke. Nada se da će to omogućiti građanima da vide "tko je prema njima bio ok, a tko ne u ovoj krizi".

Ne može se unaprijed kažnjavati

Filipović je istaknuo da Vlada nije odustala od zamrzavanja cijena nego je vidljivo da dobar dio poslovnih subjekata vraća cijene sukladno odluci Vlade: "Procijenili smo da u ovom trenutku treba pojačati nadzore, a onda će se vidjeti hoće li se ići u smjeru drugačijih mjera", istaknuo je Filipović. Najavio je kako će nadzori i dalje biti kontinuirani.

"Vidimo li da postoji potreba da poduzmemo neke druge mjere mi ćemo to napraviti", istaknuo je te dodao kako je poruka svima da trebaju vratiti cijene na one od 31. prosinca lani.

Na pitanje, je li Vlada bila naivna kada je vjerovala da trgovci, ugostitelji, frizeri neće dizati cijene prilikom preračunavanja, Filipović je rekao da se ne može unaprijed raditi restrikcije ili nekoga kažnjavati.

Nikome nije u interesu da mu porezna i carina ne izlaze iz prostorija

"Napravljen je cijeli proces, uveden je zakon o euru, dane su smjernice i sada kad se vidjelo da ih se neki ne drže. Vlada koristi sve što ima na raspolaganju", rekao je Filipović te napomenuo da nikome nije u interesu da mu porezna ili carinska uprava uprava ne izlazi iz prostorija. Podsjetio je da Vlada ima sve mehanizme na raspolaganju kao i da može povući dodatne poteze.