Nakon što se u ponedjeljak premijer Andrej Plenković sastao s ministrima i predstavnicima Porezne, Carine i Državnog inspektorata oko daljnjih aktivnosti s prelaskom na euro i zaštite potrošača, sastao se i ministar gospodarstva Davor Filipović s predstavnicima trgovačkih lanaca.

"Inflacija je trenutno 13,5 posto. Vidimo da se to najviše odnosi na cijene u trgovačkim lancima. Vlada je u covid krizi osigurala plaće za privatni sektor. Trgovci podižu cijene i pokušavaju prevariti građane. To im neće proći", rekao je Filipović nakon sastanka.

'Očekujem da krenu smanjivati cijene'

Kaže kako oni na trgovačke lance gledamo kao na njihove partnere.

Postupali smo u dobroj vjeri, nismo očekivali ovo. Poslali smo im jasne poruke da moraju voditi računa o građanima. Danas sam im poručio, a to poručujem svima koji konverziju žele iskoristiti na račun građana, to im neće proći. Pitao sam ih kako to da su cijene goriva pale, da mi kažu tko je od njih pojeftinio proizvode. Nitko nije odgovorio na to pitanje. Rekao sam im da je struja u Sloveniji 60 posto skuplja nego kod nas, gdje je pojeftinjenje? Nisam dobio odgovor. Očekujem da krenu smanjivati cijene, a ne stalno dizati. Dosta je te priče da je netko prije njih dizao.

Državni inspektorat je na terenu, oni će dati precizan izvještaj. Kad vi razgovarate s predstavnicima lanaca, sve je u redu, nitko nije povećao cijenu… A svi znate što se događa kad odete u trgovinu. Došlo je do povećanja cijena. Državni inspektorat, ali i sve druge institucije će raditi svoj posao, a sve kako bi zaštitili građane."

Što se tiče eventualnih mjera, Filipović je rekao: "Sve je na stolu. Od crnih listi do zamrzavanja cijena širokog spektra proizvoda, baš sve. Svi moraju podnijeti teret krize. Ne može u ovoj krizi netko gledati kako na teret građana povećati dobit."

"U Sloveniji su crne liste formirane preko nevladinih udruga. Mi smo pokrenuli akciju gdje smo s nekoliko udruga krenuli u taj projekt. A nije isključeno da će ministarstvo ići sa svojom listom."