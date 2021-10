Govoreći o dugovanjima Zagrebačkoga holdinga i mogu li se nakon Ciosa i Reome očekivati nove ovrhe, Ivana Kekin (Nova ljevica) rekla je u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" da ovrhe nisu sjele na račun te da se krenulo u smjeru dogovora. "Na račun Reome sjeo je jedan dio traženog novca. Sad sve ide svojim slijedom i bit će o.k.", dodala je.

Davor Filipović (HDZ) tvrdi da se situacija s ovrhama mogla izbjeći. "Gospodin Tomašević u kampanji je govorio kako je bio konzultant u 40 svjetskih zemalja, ali nikada nismo čuli u kojih 40 zemalja. Da je bio samo u jednoj zemlji nikada Holding ne bi bio u ovim problemima. Od lipnja imamo aferu Zagrebački holding koja je kulminirala ostavkama čelnih ljudi tog društva i sve je razotkrilo nesposobnost gospodina Tomaševića i njegovih ljudi da kvalitetno upravljaju našim gradom", rekao je.

Smatra da sve ovo što se događa možemo promatrati kroz prizmu podijele izbornog plijena unutar platforme Možemo!. "Gospodina Nikolu Vukovića i Antu Samodola osobno ne poznajem, ali svi kojih ih poznaju kažu da se radi o stručnim i poštenim ljudima. Vidimo da je gospodin Tomašević stao na stranu člana platforme Možemo gospodina Bajakića, partijskog kolege."

'Niz neistina'

Kekin je odgovorila Filipoviću da se kriza u Holdingu nije dogodila u tri mjeseca nove gradske vlasti. Smatra da je razlog zašto se dogodila neadekvatno upravljanja prije toga. Dodala je da je Filipović iznio niz neistina.

"Tomislav Tomašević staje na stranu javnog interesa i sve što se događalo u Holdingu od smjenjivanja uprave u lipnju i postavljanja Samodola i Vukovića, pa do smjene tih ljudi kada smo vidjeli da oni nemaju kapaciteta za timski rad, sve je to u svrhu stabilizacija Holdinga i svrhu javnog interesa", tvrdi Kekin.

'Kako vas nije stid?'

Filipović je rekao kako se iz svega što radi platforma Možemo! vidi da to postaje platforma sukoba interesa. Naveo je, među ostalima, i primjer da je u bolnici Srebrnjak bio imenovan ravnatelj koji je kumski povezan s predsjednicom Upravnog vijeća. "Nitko nije u prvih 100 dana očekivao čuda u našem gradu, ali nije očekivao ni ovakav kaos", rekao je

"Iznosite čiste laži, kako vas nije stid", upitala ga je Kekin, na što je on rekao da ne zna zašto je gospođa Kekin iz nastupa u nastup sve nervoznija.

Filipović je potom ustvrdio da je njezin suprug od pokojnog Milana Bandića dobio povlašteni parking. "Znate li da je ovo utuživo što radite", odgovorila mu je Kekin. "Gospodin Filipović kontinuirano iznosi laži i kada ga se suoči s tim da je to laž on kaže da to piše u novinama. U novinama piše svašta i morate provjeravati svoje izvore", rekla mu je Kekin.