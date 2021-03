FILIPOVIĆ SE HVALI UPRAVLJAČKIM ISKUSTVOM – U NADZORNOM ODBORU HRVATSKIH ŠUMA; A obećanja? ‘Napravit ćemo cjepivo i za rak’

Komentirao je i Tomaševića i rekao da svim opcijama od centa na desno treba biti cilj da aktivistička ljevica ne dođe na vlast

HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, Davor Filipović, kaže kako je HDZ mjesecima vodio razgovore s više kandidata, a s njime prvi puta u rujnu 2020. godine. Prihvaćanje kandidature, kaže, bio je logičan smjer.

“Sve ozbiljnije stranke vode razgovore s više kandidata. Ako sam 4 godine bio u skupštini itekako sam upoznat sa svim problemima s kojima se bore naši građani”, rekao je za N1.

Uloga u Hrvatskim šumama

Rekao je i kako je on kao zastupnik u Skupštini mogao samo doći na govornicu i reći što nije dobro.

FILIPOVIĆ POZVAO TOMAŠEVIĆA NA SUČELJAVANJE, A KLISOVIĆA? ‘Njega pozivam na jedan na jedan – u košarci’

Komentirao je i Tomaševića i rekao da svim opcijama od centa na desno treba biti cilj da aktivistička ljevica ne dođe na vlast.

“Po čemu je Tomašević bio veći kritičar? Imao je situacije gdje je on osobno napadao ad hominem, a nije nudio rješenja. Tomislav Tomašević i oporba nisu ulagali nijedan amandman na proračun. Imaju rušiteljski kompleks zajedno s Tomaševićem. Čim netko izvadi lopatu da se gradi nešto u gradu Tomašević vadi transparent”, rekao je.

Na pitanje kakvog upravljačkog iskustva ima, Filipović je podsjetio na svoju ulogu u Hrvatskim šumama. “Posljednje četiri godine sam u Nadzornom odboru Hrvatskih šuma. Ja sam na to razdoblje ponosan i to je jedno ozbiljno upravljačko iskustvo koje sam stekao”, rekao je.

Tvornica cjepiva

Rekao je i kako ulazi u drugi krug u kojem će pobijediti Tomislava Tomaševića. Za Miroslava Škoru rekao je: “Kad je vrhunac kreativnosti da vas netko nazove Trnoružicom nakon što je to danima smišljao onda se to ne treba ni previše komentirati. Škoro nije prijetnja ni meni niti nekom drugom. Mjesecima je skupljao hrabrost, a na predstavljanju kandidature je čitao s papira. Znamo kako se dobivaju kućice, a imao je i najskuplji parking u Zagrebu. On nikom nije prijetnja.”

FILIPOVIĆ KAŽE DA MU SRCE KUCA ZA ZAGREB: ‘Trebao bi biti cilj da ne dopustimo krajnjoj ljevici, Tomislavu Tomaševiću da bude izabran!’

Odgovarao je i na pitanja o tvornici cjepiva, čiju gradnju je najavio prije nekoliko dana.

“Nakon što je naša IT industrija došla na svjetsku razinu, prilika je da se naša farmaceutska industrija razvije. Imamo znanje i iskustvo i moramo napraviti tvornicu cjepiva protiv covida na bazi mRNA tehnologije”, kazao je Filipović i dodao da priča s Imunološkim nije gotova. Zagreb treba biti centar izvrsnosti i lokomotiva Hrvatske. Imamo problem s covidom i taj problem moramo riješiti”, kazao je.

A kada su u pitanja cjepiva, on je najavio i proizvodnju cjepiva za karcinom.

“To cjepivo bi se apsolutno radilo u Zagrebu. Radilo bi se za sve ono protiv čega se u budućnosti treba boriti”, rekao je Filipović za RTL.