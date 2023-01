Ministar gospodarstva Davor Filipović komentirao je za Danas.hr RTL-a Vladin "obračun" s trgovcima radi zaokruživanja cijena prilikom uvođenja eura.

"Mi smo tražili od svih da nam pošalju cijene, a nakon što ih dostave pozvani su na razgovor. Zahvaljujući subvenciji HEP-a za 10. i 11. mjesec iz Narodnog trgovačkog lanca platili su manje struje 6,4 milijuna kuna, a Spar skoro 4 milijuna kuna manje", rekao je FIlipović.

'Ne govorimo o gradnji nuklearne elektrane'

Filipović se osvrnuo na izjave trgovaca koji su rekli da je slanje cijena ministarstvu, po metodologiji koja im je zadana, nemoguće.

"Moram istaknuti i pohvaliti Konzum i KTC, a drugi dio trgovačkih lanaca govore o nekoj metodologiji. To je izgovor za nedostavljanje cijena i nepružanje na uvid hrvatskim građanima cijene kakve su trgovački lanci imali. Ne govorimo o gradnji nuklearne elektrane nego smo tražili da nam daju cijene za 80 proizvoda", kazao je Filipović.

Ministar je komentirao i navode da bi zapravo bila riječ o dostavljanju 12 do 15 tisuća cijena različitih proizvoda.

"Ne bi to bilo toliko. Ali, i da je toliko naši građani imaju pravo znati koliko dođe pojedini artikl. Nije poanta da nam trgovci diktiraju da će dati cijenu jednog proizvoda pa onda kontroliraju kolika je cijena tog proizvoda. Imaju pravo znati koliko košta cijeli asortiman cijelog proizvoda. Ne vidim da je to nešto neostvarivo. Nije gradnja nuklearne elektrane nego popis cijena koje trgovci imaju", kazao je Filipović.

'Riješit ćemo to sami'

Na pitanje, zašto država sama ne napravi istraživanje na tu temu, Filipović je odgovorio da je to jedna od mogućnosti: "Onaj tko odluči ne sudjelovati u kreiranju mehanizma za praćenje cijena riješit ćemo to na način koji ste spomenuli. Popisat ćemo cijene i imati sustav koji će omogućiti građanima da donose kvalitetne odluke prilikom kupnje, da znaju honorirati one koji su bili korektni prema njima."