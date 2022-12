Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović nakon sjednice Nacionalnog vijeća za uvođenje eura komentirao je za N1 najavu Petrola da će u znak prosvjeda zbog regulacije cijena prekinuti prodaju u Hrvatskoj od podne do 13 sati.

“Uprava Petrola prezentirala je zaključke Skupštine, traže od nas povećanje trgovačkih marži i ukidanje regulacije cijena. Najavili su zatvaranje pumpi danas i govore da će, ako ne dođe do rješenja koje im odgovara, da će podnijeti tužbu protiv RH”, rekao je Davor Filipović, evidentno neugodno iznenađen.

“Prije mjesec dana sam komunicirao s Inom, a moji suradnici s Petrolom i što napraviti s maržama. Imali su informaciju, ali im to nije dovoljno. U ovim uvjetima marže u Hrvatskoj su iste kao u Sloveniji i o tome smo danas razgovarali. Oni bi htjeli još veće marže, oko jedne kune. Moram istaknuti da Petrol govori da ne mogu poslovati i da su u teškoj situaicji, a u prvih devet mjeseci su ostvarili skoro 100 milijuna eura dobiti što jasno sugerira da nisu u strašnim problemima. Cijene premijskih goriva mogu formirati kako žele. Vlada čuva standard građana, intervenira u cijene", dodao je.

“Kad se gleda što je Petrol radio na hrvatskom tržištu…. 2021. su preuzeli Crodux, tad su bile druge marže. Imali su veliku investiciju i sad su u situaciji da se to ne vraća tempom kojim su zamislili. Nećemo dopustiti nikome, pa ni Petrolu, da duboko gura ruku u džep sugrađana u vremenima teške krize nego ćemo raditi sve da zaštitimo građane i gospodarstvo", istaknuo je Filipović.

Osvrnuo se i na moguće probleme na tržištu.

"Oni će danas zatvoriti pumpe od 12 do 13, to je loša poruka prema kupcima. Nadam se da će kupci znati razlikovati one koji su se ponašali korektno od onih koji su htjeli još povećati dobit. Svi u krizi moraju snositi dio tereta. Smatramo da se marže mogu vratiti na razinu iz šestog mjeseca. 75 lipa je u Sloveniji, u čemu je problem? Zašto nisu zatvorili pumpe u Sloveniji? Na to pitanje nisam dobio odgovor jutros. Ina je osigurala dovoljne količine derivata. Pozivam sve aktere u gospodarstvu na razumno ponašanje da idemo u smjeru balansiranja”, dodao je.

O eventualnoj tužbi prema RH rekao je: “Takva tužba ne bi imala osnove jer sve poteze vučemo u skladu sa zakonom za zaštitu građana".