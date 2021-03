FILIPOVIĆ KAŽE DA MU SRCE KUCA ZA ZAGREB: ‘Trebao bi biti cilj da ne dopustimo krajnjoj ljevici, Tomislavu Tomaševiću da bude izabran!’

Davor Filipović smatra da bi svim kandidatima od centra na desno trebao biti cilj da Tomislav Tomašević ne pobijedi na lokalnim izborima

HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, Davor Filipović, rekao je za Jutarnji list da je uvjeren da će pobijediti na lokalnim izborima u svibnju. “Svim kandidatima od centra na desno bi trebao biti cilj da ne dopustimo krajnjoj ljevici, gospodinu Tomislavu Tomaševiću da bude izabran za gradonačelnika”, dodao je i istaknuo kako su čudni motivi drugih kandidata koji dolaze iz spektara u kojem su i njegovi birači.

“Poručujem kolegi Tomaševiću, kojeg jako poštujem, da ću ga pobijediti u drugom krugu. Čim netko u Zagrebu želi graditi, on pokrene prosvjed. Pozivam ga na debatu da sučelimo ideje i vizije Zagreba. Neka sugrađani vide što on nudi, a što ja. Kolega Tomašević ne spava mirno jer zna da ga samo ja mogu pobijediti” uvjeren je Filipović. Tvrdi da prema HDZ-ovoj anketi, čije će rezultate predstaviti uskoro, on ulazi u drugi krug.

KREĆE BITKA ZA ZAGREB: Pljušte obećanja, svi se vide u drugom krugu, a otkrili su i prve poteze ako zauzmu tron metropole

Spomenik Bandiću?

Na pitanje bi li kao gradonačelnik postavio spomenik preminulom Milanu Bandiću, odgovorio je kroz jednu poslovicu. “Vrijeme je najmudrije i ono sve pokaže. Mislim da treba pustiti da prođe malo vremena”, smatra Filipović koji je otkrio da je u Zagreb doselio 2007. godine te kako njegovo srce kuca za ovaj grad.

Upitan što misli o nepoštivanju mjere na Bandićevu sporvodu, prema kojoj može biti najviše 25 ljudi, rekao je: “Zašto mjere nisu poštivane treba pitati Gradska groblja koja su organizator pogreba”.

TOMAŠEVIĆ UVJEREN DA ĆE PRIDOBITI DIO BANDIĆEVIH GLASAČA: ‘Prve promjene ćete osjetiti već 30 ili 60 dana nakon izbora’