Ministar gospodarstva i održivog razvoja, Davor Filipović, gostovao je u emisiji Hrvatskoga radija "A sada Vlada". Rekao je, među ostalim, da je Vlada donijela brojne odluke kako bi olakšala situaciju građanima i gospodarstvu, a uslijed velikog rasta cijene energenata te velikog inflatornog pritiska.

Na snagu su od ponoći stupile nove mjere koje bi trebale stabilizirati rast cijena goriva, ali postavlja se pitanje što se može očekivati u tjednima koji su pred nama.

"Možemo znati što će se događati sljedeća dva tjedna. Što će biti nakon toga, mislim da u ovim uvjetima neizvjesnosti to ne može prognozirati", kaže Filipović. Podsjeća da je Vlada u ponedjeljak donijela odluke o smanjenju trošarina i trgovačkih marži te produžila period u kojem računa cijene nafte i naftnih derivata. Ta je uredba na snazi idućih 30 dana, govori ministar.

'Ako će cijene goriva na svjetskim tržištima ići dolje, onda će i kod nas'

Dodaje da će se vidjeti kakva će situacija biti na svjetskim tržištima nafte te da će se po tome dalje formirati cijene.

"Išli smo na interval od dva tjedna kako bismo išli u korist sugrađanima i gospodarstvu. Cijena je goriva sada niža nego da se išlo na tjedan dana. Ako će cijene goriva na svjetskim tržištima ići prema dolje, onda će i kod nas ići prema dolje, ističe Filipović smatrajući da, kada se uzmu u obzir sve okolnosti, ljudi mogu biti zadovoljni.

Govoreći o manevarskom prostoru Vlade, ministar kaže da postoji prostor vezano uz trošarine, a da se radi, kada je benzin u pitanju, o 36, 37 lipa po litri.

"Kada govorimo o dizelu, onda je tu prostor nešto manji, oko 16 ili 17 lipa. U izvanrednim okolnostima sve su opcije na stolu, analiziramo i pratimo što se događa na tržištu, a kako bismo mogli adekvatno reagirati. Učinit ćemo sve da budemo uz sugrađane i gospodarstvo."

'Distributeri reagiraju jer smo smanjili trgovačku maržu'

Ministar podsjeća kako su hrvatske zalihe za naftu i naftne derivate, sukladno zakonu, dostatne za 90 dana te da neće biti nestašica.

"Reakcija distributera ponajprije dolazi jer smo smanjili trgovačku maržu. Dugi niz godina one su bile delimitirane, a mišljenja sam kako u kriznim situacijama svi moraju podnijeti dio svoje odgovornosti, pa i naftne tvrtke te distributeri. Njihova je reakcija takva "jer smo skratili njihove zarade" više nego što postoji stvarna opasnost nestašica", kaže ministar.

Na pitanje hoće li se ići i s dodatnim paketima pomoći za one najugroženije, poput primjerice poljoprivrednika i ribara koji su u teškoj situaciji zbog visoke cijene plavog dizela, ministar odgovara:

"Od 1. travnja je Vlada reagirala velikim paketom mjera od pet milijarda kuna. Da nije bilo intervencija Vlade bilo bi većeg povećanja i cijena električne energije, pa kod plina također. Pratit ćemo situaciju i donosit ćemo adekvatne i pravovremene odluke, kao što smo ih donosili do sada."

'Neće biti nestašice goriva, nafta se već uvozi iz drugih izvora'

Novi je paket sankcija prema Rusiji spreman, a radi se o zabrani uvoza nafte. Plin istovremeno, neometano dolazi.

"Što se tiče nafte, ona se već sada uvozi iz drugih izvora. Preko Janafa kod nas ne dolazi ruska nafta. Fokus je sigurnost opskrbe energentima u Hrvatskoj. Naše podzemno skladište plina dopunit će se do 1. studenoga do 90% kapaciteta. HEP-u je odobreno državno jamstvo da može uzeti kredit od 400 milijuna eura, a kako bi naše bolnice i rodilišta mogli neometano funkcionirati", kaže ministar.

Započet proces rezanja parafiskalnih nameta

Ministar je istaknuo i da inflacija nije samo problem Hrvatske već i cijeloga svijeta te kako treba učiniti sve da se ublaže inflatorni udari na naše gospodarstvo. Naglasio je kako je istina da se zbog cijele situacije usporavaju projekcije rasta, ali kako nitko od svjetskih stručnjaka je smatra da će doći do globalne recesije.

Filipović je rekao i kako će, ulaskom Hrvatske u eurozonu, nestati valutni rizik i troškovi konverzije. Naglasio je kako brojni izvoznici to pozdravljaju, a i turisti će imati više koristi. Rekao je i kako će doći do povećanja kreditnog rejtinga a da se samo to povećanje reflektira na kamatne stope i niže troškove financiranja države.

Što se tiče rezanja parafiskalnih nameta, Filipović kaže da su započeli s tim procesom.

"Moramo raditi reforme, jačati konkurentnosti gospodarstva, olakšavanje poslovanja, to su naši ciljevi i ići ćemo u tom smjeru", zaključuje.