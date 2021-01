Kod nas se cijepilo otprilike 65.000 osoba, a umjesto da se broj cijepljenih povećava, brojka stagnira – doze koje stižu tek mogu poslužiti za procjepljivanje, a Pfizerovo cjepivo mora se davati dva puta u razmaku od 21 dana

Premda su mnogi cjepivo protiv koronavirusa vidjeli kao svjetlo na kraju tunela kada je u pitanju zauzdavanje epidemije i vraćanje normalnom životu, nastupili su problemi s isporukom cjepiva. Kako u Hrvatskoj, tako i u drugim državama.

Hrvatska trenutačno bilježi pad novozaraženih koronavirusom, no pitanje je do kada jer novi soj uzrokuje povećanje novih slučajeva u većini europskih zemalja. Mutirani virus širi se brže, a britanski premijer Boris Johnson poručio je svojoj naciji da bi novi soj mogao biti čak 30 posto smrtonosniji.

Kašnjenje Pfizerovog/BioNTechovog cjepiva stvara dodatne probleme. Kod nas se cijepilo otprilike 65.000 osoba, a umjesto da se broj cijepljenih povećava, brojka stagnira. Doze koje stižu tek mogu poslužiti za procjepljivanje, a Pfizerovo cjepivo mora se davati dva puta u razmaku od 21 dana. U tom slučaju je njegova učinkovitost 95 posto.

IZ HZJZ PRIOPĆILI – USPORAVA SE PROCES CIJEPLJENJA: ‘Zbog nedostatka cjepiva nije moguće nastaviti provedbu cijepljenja jednakom brzinom’

Britanci bi prvom dozom cijepili što više ljudi, Đikić to ne preporuča

Nedostatak novih količina cjepiva natjerao je države da razviju taktiku prilagodbe. Primjerice, Velika Britanija, odgodila je cijepljenje drugom dozom jer pokušava povećati broj ljudi kojima će dati prvu dozu.

Tako svaki cijepljeni građanin ima zaštitu od 50 posto od Covida. Ugledni domaći znanstvenik Ivan Đikić mišljenja je da to nije dobro.

“To nije preporučljivo niti od proizvođača, niti Svjetske zdravstvene organizacije, niti od liječničke struke. Trebali bi se držati preporuka”, rekao je Đikić za 24sata.

‘NIJEMCI SU BRUTALNI, NEMA ZEZANCIJE’; Hrvat iz Njemačke o ‘Covid zatvoru’ u Dresdenu: ‘Znao sam za to, zato sam i spomenuo logore…’

‘Kada se procijepe Amerikanci onda će se stabilizirati dostava cjepiva’

Službene informacije kažu da Pfizer s dozama kasni jer šire proizvodne kapacitete te ulažu u tvornicu u SAD-u. Đikić misli da je puno bolje da to odrade na početku procjepljivanja, dok je prve doze primio manji broj osoba. Međutim, neslužbeno tumačenje kašnjenja cjepiva, iz pouzdanih političkih izvora, iznosi drugačiju teoriju.

“Priča s tvornicom je samo pokriće. Morate stvari gledati u širem političkom kontekstu. Kao prvo, Amerikanci gledaju da pokriju sebe, da procijepe svoje ljude, što je iznimno bitno novom predsjedniku Bidenu, osobito da se demonstrira u odnosu na Trumpa. No to nije politički korektno na glas reći pa smišljaju druga opravdanja. No kad procijepe Amerikance, onda će se stabilizirati dostava ostatku svijeta”, rekao je dobro upućen izvor za 24sata.

KOLIKO ČESTO SE U HRVATSKOJ ODBIJA CJEPIVO? ‘Imamo ga tako malo da se ljudi tuku da ga dobiju, a ne da ga odbijaju’

Pfizer i Moderna kasne, a ne zna se koliko nam stiže cjepiva AstraZenece

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak naglašava kako je Hrvatska po pitanju primitka naručenih doza daleko od onoga o čemu je bilo riječi u dogovorima. S isporukom kazne i Pfizer i Moderna.

“I još nam se dodatno otežava situacija jer su nam na početku dali veće količine pa se sad smanjuje. Mi ćemo uspjeti cijepiti sve koji su dobili prvu dozu, ali morat ćemo obustaviti nova cjepiva Pfizera jer nemamo dovoljno. Smanjili su nam isporuku za 30 posto u sljedećih mjesec dana. Moderna je isto dala manju količinu i obavijestili nas da će kasniti s isporukom. Obećali su da će iza 1. veljače isporučiti sve, nešto više od 11 tisuća doza. Imamo naznake i da će nam nešto od donacija stići koje su nam obećane zbog potresa”, veli Capak.

Kada je u pitanju cjepivo AstraZenece, Capak kaže da i dalje vrijedi da će se vjerojatno 29. siječnja registrirati. Pitanje je koliko će tog cjepiva stići u Hrvatsku. Visoki europski dužnosnik je agenciji Reuters rekao da je AstraZeneca poručula dužnosnicima EU da će smanjit isporuke cjepiva protiv korone za 60 posto kada je EU u pitanju. Smanjenje znači 31 milijun doza u prvom tromjesječju 2021.

Navode da imaju problema s proizvodnjom. Upravo je cjepivo tvrtke AstraZeneca najvažnije Hrvatskoj jer smo ga naručili najviše – čak 2,7 milijuna doza.

Vučić: ‘Imamo cjepiva za još sedam, osam dana’

I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, jučer se novinarima požalio na probleme s nabavkom cjepiva. Iako je njegova zemlja započela masovno cijepljenje, predsjednik ističe da doza imaju za još možda sedam ili osam dana:

“Srbija je četvrta u Evropi po stopi cijepljenja u odnosu na broj stanovnika, a deveta na svijetu. Ipak, u ovom trenutku gotovo je nemoguće doći do novih doza. Kao da se po nekoj zapovjedi sve događa, da dođe do nekog sukoba u svijetu. Ja ne znam o čemu se radi, ništa ne razumijem”, rekao je Vučić dodavši kako je i iz Rusije “stalo sve”.