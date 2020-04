FESTIVALI SU ZBOG KORONE OTKAZANI, ALI NE I ULTRA: Karte izašle u prodaju, organizatori ne žele komentirati

Neki festivali su pomakli datume održavanja dok se drugi ne oglašavaju, no jedno je sigurno – Ultra Europe festival će se i dalje održati po planu od 10. do 12. srpnja u Parku mladeži u Splitu

Koncerti domaćih i stranih izvođača kao i glazbeni festivali u državi i svijetu otkazani su zbog pandemije koronavirusa. Neki su pomakli datume održavanja dok se drugi ne oglašavaju, no jedno je sigurno – Ultra Europe festival će se i dalje održati po planu od 10. do 12. srpnja u Parku mladeži u Splitu.

Ili barem tako stoji na Ultrinoj službenoj internetskoj stranici gdje se odbrojavaju sati i minute do muzičkog događaja na koji svake godine dođe na tisuće posjetitelja. Portal 24sata je prije par dana tražio očitovanje organizatora o toj temi, no kasnije im je rečeno da organizatori do daljnjega ne žele davati izjave. Međutim, novinari su doznali iz krugova bliskih organizatorima da namjeravaju održati festival.

INMusic je otkazan, a za Ultru počela prodaja karata

Kako će Ultra izgledati još se ne zna, no ako se festival ipak održi morat će se poštivati sve epidemiološke mjere. Ono što je moguće napraviti jest ograničiti broj “upada” na festival. Na kraju krajeva, održavanje Ultra Europe festivala ovisit će najviše o virusu i situaciji s njim.

Sudeći po činjenici da su karte puštene u prodaju i da trodnevna ulaznica iznosi malo manje od 1.500 kuna, organizatori će se sigurno potruditi da festival ide po planu. Kako piše 24sata, neki izvođači su već poznati pa su na pozornicu u Splitu trebali doći Armin van Buuren, Steve Aoki, David Guetta i brojni drugi poznati glazbenici.

Dok se karte za Ultru prodaju, najpoznatiji lipanjski festival u Zagrebu, INMusic je odgođen za iduću godinu.

