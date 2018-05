FEŠTA U MAKSIMIRU U PUNOM JE JEKU: Bandić dijeli 60.000 porcija graha, a za karanfile će se morati dogovoriti s Bernardićem

Na tradicionalnu proslavu 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada, u zagrebački park Maksimir građani su od ranog jutra počeli dolaziti, a čeka ih bogat zabavni program te 60.000 besplatnih porcija graha s kobasicom koje je za njih pripremio Grad Zagreb i gradonačelnik Milan Bandić.

Pred ulazom u park postavljen je štand SDP-a, a najavljeno je da će njihov predsjednik Davor Bernardić zajedno sa stranačkim kolegicama i kolegama Zagrepčankama i Zagrepčanima dijeliti crvene karanfile. Najavljeno je da će šef oporbe Davor Bernardić u 10,30 dati izjavu za novinare u povodu Međunarodnog praznika rada.

Gradonačelnik Milan Bandić pozvao je sugrađanke i sugrađane od 10 do 18 sati na tradicionalno druženje u park Maksimir kako bi uz prigodni zabavni program i neizostavni prvosvibanjski zagrebački grah i ove godine zajedno obilježili Međunarodni praznik rada.

Odmah na ulazu u park Maksimir građane će u 9,30 sati dočekati Puhački orkestar ZET-a, Zagrebačke mažoretkinje i Kulturno umjetničko društvo (KUD) Bukovac. Gradonačelnik Bandić trebao bi im se, kako je najavio, pridružiti oko 9,45 sati kada će građanima dijeliti karanfile. Potom će se uz pratnju Puhačkog orkestra ZET-a, Zagrebačkih mažoretkinja i KUD-a Bukovac u povorci uputiti do pozornice gdje će na livadi početi dijeliti besplatne porcije graha. Predviđeno je da se grah građanima dijeli do 18 sati, do kada će trajati i kulturno-zabavni program.



U park Maksimir stići će i prosvjedna povorka koja će u 11 sati krenuti ispred Radničkoga doma. Ovogodišnji Međunarodni praznik rada Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata obilježit će prosvjednom povorkom u Zagrebu pod sloganom “Za reforme za ljude”. Pod tim sloganom sažeta su traženja hrvatskih radnika – pravedne plaće i bolji uvjeti rada, dostojanstvena starost, kvalitetno obrazovanje kao temelj razvoja i budućnosti, efikasan javni zdravstveni sustav dostupan svima, učinkovito pravosuđe i javna uprava, te vraćanje povjerenja građana u institucije, kao i promjena odnosa prema Europskoj uniji i unutar nje.