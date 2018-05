FENOMENALNA PRILIKA ZA PUTOVANJE: Let iz Rijeke do Frankfurta samo 20 eura, do Londona 35 eura, i to nije sve

Od svibnja, pa sve do kraja listopada moguće je pronaći stvarno jeftine letove u brojne europske gradove.

Od ovog mjeseca let iz Rijeke do Frankfurta u jednom smjeru s tvrtkom Condor košta samo 14,99 eura. Letovi su svaki četvrtak i nedjelju, a akcija traje do 21.10. ove godine. Ista je cijena leta tvrtkom Ryanair do Stockholma, svaki ponedjeljak i petak, i to do 26.10., piše Novi list.

Prihvatljive cijene low cost aviokompanija

Zračna luka Rijeka ponudila je jako povoljne letove low cost prijevoznika. Tako od 17. svibnja kreću direktni letovi za Hannover, aviokompanijom Eurowings, koja prodaje karte od 19,99 eura na više. Ova će linija prometovati svaki četvrtak sve do 25. 10. ove godine. Ryanair će u srpnju svaki utorak i subotu imati letove za Bruxelles po cijeni od 21,99 eura, dok nova tvrtka Laudamotion u lipnju pokreće letove do Berlina po cijeni od 24,99 eura, svakog četvrtka i subore do 27.10.

Kao ‘senzacionalna vijest’ najavljuje se dolazak nizozemske low cost aviokompanije Transavia, koja će u srpnju nuditi letove iz Rijeke do nizozemskog Eindhovena svakog četvrtka i nedjelje, po cijenama od 29 eura. Let za London u srpnju ćete trebati platiti samo 34.67 eura, a letjeti možete Ryanairom svaki ponedjeljak i petak. Njemačkim Eurowingsom moći ćete letjeti u Dusseldorf, Koln i Stuttgart za 39.99 eura, dok ćete let za Oslo ovoga lipnja aviokompaniji Norwegian Air Shuttle morati platiti 45.83 eura.