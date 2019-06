BIZARNI OKRŠAJ PODUZETNIKA S CARINIKOM NA ‘FRANJI’ POKAZUJE PRAVI CILJ HRVATSKE ADMINISTRACIJE: ‘Ja sam tu da ti uzmem novce’

Priča koju je na Facebooku podijelio jedan poduzetnik zvuči prilično bizarno, ali za hrvatske prilike, nažalost, očekivano.

Društvenim mrežama širi se objava poduzetnika Vedrana Vukmana koji je u detalje opisao svoja iskustva s hrvatskom administracijom u zagrebačkoj zračnoj luci. Nakon neugodnog natezanja s carinicima ostao je bez 6300 kuna, a tvrdi kako se radi o otimačini novca.

‘Malo o mom prvom iskustvu sa HR administracijom, politikom, zakonima, you name it, u 2018. godini’, započeo je Vukman priču o svom dolasku iz San Francisca u Zagreb, s laptopom kojeg je kupio u SAD-u, kao vlasnik tvrtke koja je također u SAD-u.

Interogacija na aerodromu

‘Naime, sletim ja iz SF-a via Frankfurt na našeg Franceka, skupim svoje prnje i taman kad ću krenut kroz ona izlazna vrata, uleti meni i mom legi ugledni gospodin carinik sa: dečki, odakle dolazite, imate li što za prijavit…? Naravno da nemamo, odgovaramo mi, a na to će on: ajde dođite tu malo sa strane. I tako smo mi nakon 15 sati torbanja po avionima, sa ‘već sam sebi smrdim filingom’, otišli sa strane da bi krenula premetačina po našim koferima i osobnim stvarima. Prvo krene premetat legu, ispitivat ga za njegov laptop, njegov dron, fotić…bla, bla, bla, a komentari ajme majko. ‘Kupio si preko Njuškala kažeš? Dobro, provjerit ćemo mi to, mi smo povezani sa Njuškalom, tamo mora biti vas OIB, ovo, ono, morate imat potvrdu o kupovini….saznat ćemo mi sve, gledamo po serijskim brojevima…. i da ne nabrajam sad koje sve nebuloze nisam čuo’, napisao je.

Manjak logike

‘A onda kreće na mene. Ajmo najprije, što imate od tehnike? Ja kažem da imam dva laptopa, objašnjavam da je prvi kupljen u 11 mj. u Mikronisu i hvala dragom Bogu, otvara on i okreće taj laptop, a odozdo naljepnica od Mikronisa za koju nisam ni znao da postoji. Veli: taj je ok! Uzima on drugi, gleda, pita, ja kažem koliko je koštao, kažem mu da je na firmu, da sam ja gazda te firme i bla, bla, bla. I tu počinje show. Odvlače me od stvari koje btw. 1 sat ostaju bez nadzora u tom nekom zapećku izlaska iz zone s koferima, odlazim u nekakav ured i kreće razgovor o kojem bolje da ne pričam u detalje. Neke bitnije stvari: službena osoba obraća mi se sa ti, ima užasno agresivan nastup, apsolutno ne razumije nit želi shvatit moju situaciju (firma u US, ja gazda, ne nisam zaposlen u njoj, ne nemam radnu dozvolu u US…) i da ne nebrajam. Vrh komentara carinika bio je: ja sam tu da ti uzmem novce, moji rezultati su vidljivi i tu sam najjači, nemaš sreće što sam te dopao ja (pokazuje hrpetinu naplaćenih računa…), ne buni se jer ću ti sad uzeti laptop i sigurno ćeš ostati bez njega… E sad, meni najbitnije. Kako je moguće da ja plaćam 25% ne znam čega na laptom koji očito nije moje vlasništvo već US firme kojoj sam ja vlasnik???, pita se Vukman.

U nastavku objave opisao je kakva su ga sve pitanja ispitivali, ali i naveo kako mu je nakon dugog natezanja stigla prijetnja da će ostati bez laptopa bude li se suprotstavljao carinicima. Kako bi prekinuo svoju agoniju i svemu stao na kraj, odlučio je platiti 6300 kuna.

Prijetnje carinika

‘Na konto predočenog originalnog računa (pronašao ga među mailovima) na US firmu JA OSOBNO provlačim SVOJU KARTICU i plaćam 6300kn. Btw. na potvrdu mi gospodin carinik namjerno ne želi staviti serijski broj laptopa pod prijetnjom da će mi uzeti laptop, a tražio sam ga nekoliko puta. Na pitanje što kad idem idući put preko grane, on veli da sad SVAKI PUT kad dolazim u HR sa sobom moram imat potvrdu koju vidite pa ću bez problema moći unijeti laptop. Whaatdaaafaaak!? Došli su i uzeli mi novce na nešto, job done, možeš ići & Welcome to KROEJŠA!’, napisao je Vukman.