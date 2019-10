FARSA POLITIČKIH MRTVACA: S 1,3% kao reketare Plenkovića, a premijer se kao ne da. Junak zombi apokalipse spasio je sam sebe

Ivan Vrdoljak još je jednom “spasio” Plenkovićevu vladu od pada i nema sumnje kako ćemo istu farsu s (možda) drugim statistima u glavnoj ulozi gledati i u mjesecima pred nama

Već tri godine, otkad je na vlasti stabilna HDZ-ova koalicija, čini se kako je Hrvatska neprestano u izvanrednom političkom stanju, a da za to, iz perspektive interesa građana, nema nijednog opravdanog razloga. Zapravo, izvanrednog stanja nema niti ga je ikad i bilo nego se iz dana u dan, iz tjedna u tjedan odigrava jedan te isti igrokaz u kojem netko od Plenkovićevih političkih statista izmisli kako će izaći iz vlade, pa naravno ne izađe, ali uspješno stvori lažni dojam nestabilnosti i uzbuni javnost.

Iako se s Trga žrtava fašizma uporno nastoji stvoriti dojam kako politički statisti Ivan Vrdoljak, Milorad Pupovac i Milan Bandić reketare HDZ i Andreja Plenkovića, prije će biti da se međusobno dogovaraju na koga je od statista red da zalije pozornicu ili se zaleti na glavnog glumca s lažnom namjerom da ga sruši. Kad javnost smori Milorad Pupovac, ubaci se Ivan Vrdoljak, onda opet uleti Pupovac, pa dođe red na Bandića, pa eto ponovno malo Vrdoljaka i tako u krug. Sve to vrijeme ne događa se ama baš ništa što bi ovo društvo okrenulo napretku, ali zato nazadaka ne manjka.

Nova farsa Ivana Vrdoljaka

Za posljednju farsu zaslužan je Ivan Vrdoljak, šef stranke koju nakon besramne izdaje prosvjetara u štrajku i bezočnih laži definitivno možemo umjesto Hrvatska narodna stranka nazvati Hrvatskom strankom političkih mrtvaca. Predsjednik zombi stranke, koja prema svim relevantnim anketama ne prelazi 1,3 posto povjerenja birača, sjajan je trgovac, besramno se obogatio otkad ga je u političku orbitu izbacio Zoran Milanović, a objeručke prihvatio Plenković, uvjerljivije govori neistine od Andrije Hebranga i odlučuje o svemu o čemu ne bi smio odlučivati.

Štete koje je počinio politički zombi Ivan Vrdoljak možda će jednog dana zbrajati hrvatsko pravosuđe, ali to je malo vjerojatno. Prije će Vrdoljak biti ministar još jedne SDP-ove koalicijske vlade nego što će mu netko ozbiljno provjeravati podrijetlo imovine. Jer takvog trgovca, koji uporno vlada bez izbornog legitimiteta, dugo nismo imali.

Evo kako to u praksi izgleda: HDZ je početkom listopada nudio povećanje koeficijenata za prosvjetare od dva posto, HNS je to odbio, prijetio izlaskom iz Vlade i tražio šest posto te huškao prosvjetare na nastavak štrajka do iznemoglosti. HDZ je sad, na kraju listopada ponovno ponudio povećanje koeficijenata od dva posto, HNS je ponudu prihvatio, prosvjetari su do daljnjega popušili, a Vrdoljak je ponovno “spasio” Plenkovićevu vladu. Čak i kad mu ministrica Blaženka Divjak omogući da skupi nešto bodova kod birača jer, kao, podržava štrajk koji podržava narod, Vrdoljak znajući da ne vlada zahvaljujući povjerenju naroda, ipak odlučuje “spasiti” Plenkovićevu vladu.

Junak zombi apokalipse

Slijedom logike vladajućih, ako je spasio Plenkovićevu vladu, “najbolju vladu otkad je Hrvatske”, onda je Vrdoljak spasio i samu Hrvatsku, zar ne? Junak zombi apokalipse Ivan Vrdoljak je vjerojatno od kaznenog progona još jednom spasio sam sebe, stranku političkih mrtvaca od konačnog nestanka, a Plenkovića od opravdanih zahtjeva prosvjetara u štrajku. Poznajući hrvatsku podzemnu političku praksu možemo se samo pitati što se sve odigralo mimo očiju javnosti i koliko je novca poreznih obveznika završilo u privatnim džepovima dok su dečki i u listopadu odigravali još jednu jeftinu farsu.

Dolazi studeni, uskoro će i 2020. i predsjednički izbori, a Hrvatska u četvrtu godinu Plenkovićeve vlade – kojoj opstanak osiguravaju HDZ-ova stranačka stega, uskočki optuženik, kvaziantifašist i veletrgovac interesima – ulazi još siromašnija, zaduženija, pustija i beznadnija. Koliko god jako upregnuli propagandnu mašineriju ne bi li nas uvjerili kako živimo u obećanoj zemlji, štrajk prosvjetara i drugi štrajkovi koji zapljuskuju Hrvatsku te naporna svakodnevnica u kojoj živi većina preostalih pripadnika nacije, ne mogu se sakriti ni željeznom zavjesom.

Ivan Vrdoljak još je jednom “spasio” Plenkovićevu vladu od pada i nema sumnje kako ćemo istu farsu s (možda) drugim statistima u glavnoj ulozi gledati i u mjesecima pred nama. Vlada koju je, otkad je ušla u Banske dvore, napustilo čak 13 ministara, dočekat će kraj mandata jer je, naprosto, nema tko zamijeniti. Davno bi ova vlada pala da ima tko preuzeti vlast.